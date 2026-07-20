I palinsesti Mediaset dell'autunno 2026 potrebbero riservare importanti cambiamenti per il pubblico di Canale 5. Tra le novità più rilevanti spicca il futuro incerto di L'Erede, la soap opera che, dopo il debutto in prima serata, rischia di essere sospesa a causa di ascolti inferiori alle aspettative. Parallelamente, si avvicina anche il gran finale di Be my sunshine, destinata a concludere definitivamente la sua corsa lasciando spazio al ritorno di Uomini e Donne nella programmazione pomeridiana.

L'Erede a rischio sospensione: gli ascolti non convincono Mediaset

Il futuro di L'Erede appare sempre più incerto. La soap, promossa nella fascia di prime time come uno dei titoli di punta della stagione, non sarebbe riuscita a conquistare il pubblico con la continuità sperata.

Le performance Auditel registrate nelle ultime settimane hanno evidenziato un andamento altalenante, con risultati che non hanno permesso alla serie di imporsi nella sfida degli ascolti contro la concorrenza. Per questo motivo, i vertici Mediaset starebbero valutando una possibile sospensione dell'appuntamento serale già nel corso dell'autunno, in attesa di decidere se riproporre la fiction in un secondo momento oppure archiviarla definitivamente.

Bilancio Auditel di L'Erede: una soap partita bene ma poi in calo

Il bilancio Auditel di L'Erede può essere definito al di sotto delle aspettative.

Dopo un debutto caratterizzato da una discreta curiosità del pubblico, la soap ha progressivamente perso spettatori nelle settimane successive. Il calo di telespettatori è stato accompagnato anche da una flessione della quota di share, segnale di una fidelizzazione non sufficiente a garantire alla serie risultati competitivi nella fascia di prima serata.

La concorrenza delle altre reti generaliste e delle piattaforme streaming ha probabilmente inciso sul rendimento del titolo, rendendo più difficile consolidare un pubblico stabile. Alla luce di questi dati, Mediaset starebbe valutando una revisione della propria offerta di fiction per la stagione autunnale.

Be my sunshine chiude definitivamente su Canale 5

L'autunno 2026 segnerà anche la conclusione di Be my sunshine. La soap arriverà infatti al suo epilogo definitivo, salutando il pubblico di Canale 5 dopo aver accompagnato gli spettatori per diversi mesi.

La chiusura della serie rientra nella naturale conclusione della programmazione prevista dall'emittente e aprirà la strada a un importante cambio nel palinsesto pomeridiano.

Torna Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5

Con la fine di Be my sunshine, Canale 5 è pronta a riproporre uno dei suoi programmi di maggiore successo: Uomini e Donne.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà ad occupare il suo storico spazio nel daytime autunnale, con nuove registrazioni dedicate sia al Trono Classico sia al Trono Over. Una scelta che punta a rafforzare gli ascolti della fascia pomeridiana, tradizionalmente molto competitiva per la rete.