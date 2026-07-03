La Rai ha presentato ad Ancona la sua nuova offerta per la stagione 2026/2027, una programmazione che mira a coniugare identità, innovazione e una marcata attenzione a tutte le generazioni. L’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha definito la nuova stagione un vero e proprio cambio di paradigma, volto a rafforzare il ruolo del servizio pubblico attraverso una proposta moderna e profondamente radicata nel Paese. L'offerta si articola su musica, fiction, informazione e un'ampia proposta digitale.

Musica e grandi show: il Festival di Sanremo 2027 e ritorni eccellenti

La musica sarà protagonista con il Festival di Sanremo 2027, affidato a Stefano De Martino, che introdurrà una serata dedicata alla selezione del rappresentante italiano per l’Eurovision Song Contest. Il percorso verso il Festival inizierà con ‘Sarà Sanremo’, in diretta dal Teatro del Casinò, dove verranno presentati i giovani in gara e i Campioni selezionati. L’offerta musicale si arricchisce con eventi dedicati a Sal Da Vinci e lo speciale ‘Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo’. Tornano i grandi show musicali come ‘Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit’, ‘La Notte dei Fiori’, ‘La Notte dei Serpenti’, ‘La Notte della Taranta’ e gli immancabili Music Awards.

Tra i ritorni più attesi, Fiorello e Roberto Benigni saranno protagonisti di appuntamenti speciali nella stagione autunnale.

Informazione, fiction e nuovi format digitali

L'informazione Rai rilancia i suoi marchi storici, tra cui ‘Presa Diretta’ con Riccardo Iacona e ‘Petrolio’ con Duilio Giammaria. Debuttano nuovi format come ‘Patù’ di Roberto Inciocchi, dedicato all'attualità politica, economica e sociale, e ‘L’Elefante’ con Peter Gomez, che intreccia notizie, cultura e memoria. Roberta Bruzzone debutta con ‘Dentro la Truffa’, sei puntate sulle frodi contemporanee. La successione alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’, dopo l’uscita di Federica Sciarelli, rappresenta uno dei nodi più sensibili della stagione, con la ricerca del nuovo volto ancora in corso.

La fiction Rai si conferma fiore all'occhiello con titoli di forte impatto: ‘177 giorni – Il rapimento di Farouk’, ‘La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine’, ‘Livatino – Il giudice e i suoi assassini’. Tornano inoltre serie amate come ‘Doc – Nelle tue mani’, ‘Un posto al Sole’ e ‘Il Paradiso delle Signore’.

Offerta digitale, cultura e un nuovo brand per i giovani

RaiPlay amplia la sua proposta con la decima stagione de ‘Il Collegio’, nuovi canali sportivi in live streaming e contenuti restaurati, tra cui il ‘Sandokan’ di Kabir Bedi. L’innovazione digitale si arricchisce con ‘Fomo’, la terza stagione di ‘Scuola di Danza’ e la nuova serie di ‘Dark Lines – Delitti a Matita’. Per i più giovani nasce V/BE, un nuovo brand dedicato ai preadolescenti (10-14 anni, con un'ottica aspirazionale anche per gli 8+), pensato per rafforzare il valore relazionale dell'offerta.

La programmazione culturale propone una stagione ricca di prime serate dedicate a figure come Lino Banfi, Mogol, Mina e Anna Marchesini, oltre ad appuntamenti speciali per anniversari e ricorrenze, tra cui una serata evento per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

La nuova stagione Rai si presenta come un mosaico dinamico di generi, linguaggi e piattaforme, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, riportando il servizio pubblico al centro della vita del Paese.