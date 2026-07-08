Paola Ferrari, volto storico del giornalismo sportivo italiano, ha annunciato che l'attuale edizione dei Mondiali di calcio sarà la sua ultima con la Rai. La conduttrice, da anni al timone dei programmi pre e post-partita su Rai1, ha rivelato in un'intervista che si ritirerà tra uno o due anni, ipotizzando per il futuro un coinvolgimento diverso, magari tramite un podcast. L'annuncio, che giunge in un periodo di ottimi ascolti per le sue trasmissioni, segna una svolta significativa nella sua lunga carriera. Ferrari ha sottolineato di aver costruito un proprio pubblico nel corso degli anni, affermando: “Dopo tanti anni credo, senza falsa modestia, di avere un mio pubblico”.

Nell'intervista, Ferrari ha affrontato anche le critiche di Aldo Grasso, che ha definito il suo programma “molto Anni 90”. La giornalista ha scelto di non commentare direttamente, ricordando precedenti osservazioni del critico: “Non commento le dichiarazioni di Aldo Grasso ormai da anni, da quando disse che sembravo un uomo con la parrucca. Per me è un critico geniale, bravissimo, e quindi accetto la critica, però non la commento”. Ha inoltre manifestato il desiderio, finora non realizzato, di condurre un programma come Chi l'ha visto?. Riguardo alla presunta politicizzazione della Rai, ha sostenuto che “chi lavora bene va avanti a prescindere dai governi”, evidenziando il proprio impegno quotidiano: “Io lavoro ogni giorno dalle 14 alle 5 del mattino”.

Ferrari ha anche rievocato passati episodi di ostracismo, affermando la sua resilienza: “Se sono ancora qui, vuol dire che non mi sono abbattuta”.

Le reazioni social e la replica di Paola Ferrari

La presenza di Paola Ferrari ai Mondiali 2026 su Rai1 ha generato un'ondata di commenti sui social network, molti dei quali incentrati sul suo aspetto fisico. La conduttrice, affiancata da Simona Rolandi, Marco Tardelli e Roberto Falcao, ha ricevuto osservazioni sull'estetica e ipotesi di ritocchi. Ferrari ha replicato con sarcasmo alle accuse di chirurgia estetica: “Ho letto che qualcuno ha scritto: ‘C’è la plastica su Rai1’. Io dico: cambiate canale per la plastica”. Ha inoltre smentito problemi agli occhi, attribuendo la sua forma fisica a una rigorosa disciplina e all'esercizio costante.

La giornalista ha evidenziato come tali attacchi colpiscano quasi esclusivamente le donne, definendo questa mentalità “puerile e stancante”. Ferrari ha rivelato un motivo personale della sua sensibilità: un passato tumore alla pelle che ha richiesto un delicato intervento al volto. “Ho 24 punti in faccia. Ora non si vedono quasi più perché i nostri chirurghi sono bravissimi”, ha dichiarato. Riguardo agli hater, ha affermato: “Ci sono persone ignoranti che insultano”, descrivendo i social come “un luogo di odiatori” e fonte di solitudine per le nuove generazioni. Il suo consiglio alle giovani professioniste è: “Vivi la tua vita e non lasciare che niente e nessuno condizioni le tue scelte e la tua felicità”.

Il ruolo delle donne nel calcio e le riflessioni di Ferrari

Ferrari ha espresso una posizione critica sul modello femminile spesso promosso nel calcio e nello spettacolo. Citando figure come Diletta Leotta ed Elodie, ha sostenuto che “non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini”. Per Ferrari, la libertà e la parità rappresentano valori ben diversi dall'esaltazione di tali modelli, aggiungendo: “Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini”.

La giornalista ha menzionato anche Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, apprezzandone la personalità e la capacità di gestire i conflitti.

Ha poi fatto riferimento a Daniela Santanchè, con cui ha avuto passati scontri, ora superati, affermando: “Daniela non resta mai sola e anche con il suo partito i rapporti sono ottimi”. Un aneddoto personale riguarda il principe Alberto di Monaco, che scherzosamente la definiva “fidanzata”, un ricordo che simboleggia una vita vissuta con soddisfazione e consapevolezza.

La carriera e l'eredità professionale

Paola Ferrari è una delle figure più longeve e riconoscibili del giornalismo sportivo italiano, con una carriera quasi interamente sviluppata in Rai. Ha coperto le maggiori competizioni calcistiche internazionali, inclusi Europei e Mondiali, contribuendo in modo significativo alla narrazione sportiva sulla rete ammiraglia.

Nel 2026 è tornata a condurre il programma di accompagnamento alla Coppa del Mondo FIFA. Il suo percorso è stato caratterizzato da momenti di difficoltà, ostilità e dalla costante battaglia contro i pregiudizi sul ruolo femminile nello sport, come da lei stessa più volte ribadito.

Ferrari si è sempre distinta per il suo linguaggio diretto e per l'impegno a promuovere la meritocrazia e il riconoscimento della professionalità femminile nel giornalismo sportivo, criticando apertamente gli stereotipi. Ha affermato di essere cresciuta anche grazie alle difficoltà e di sentirsi libera di cambiare al momento giusto. Con l'attuale edizione dei Mondiali, la giornalista conclude la sua lunga esperienza in Rai, ma lascia aperta la possibilità di nuovi progetti mediatici, come un podcast, per continuare la sua partecipazione alla narrazione sportiva italiana.