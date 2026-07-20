Paola Perego ha ufficializzato la sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, il popolare varietà di Rai1. L'annuncio è stato dato il 20 luglio 2026 durante la sua presenza come ospite al Giffoni Film Festival, tenutosi a Giffoni Valle Piana. La conduttrice ha motivato la sua scelta con un duplice obiettivo: il desiderio di divertire i suoi nipoti e la propria passione per il gioco e lo spettacolo. «Lo faccio per i miei nipoti ma anche perché mi diverte da morire», ha rivelato Perego, sottolineando anche la fiducia nel conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.

«Carlo è talmente una brava persona, oltre che un grande professionista, siamo così amici che io mi fido ciecamente. Fino all’ultimo non voglio sapere niente, poi mi diranno», ha aggiunto.

La Perego ha confessato che il conduttore e direttore artistico dello show, Carlo Conti, ha dovuto insistere per convincerla. Tuttavia, la sua innata passione per il travestimento e il canto ha prevalso. «Carlo ci ha messo un po’ a convincermi, ma ho accettato perché da sempre mi diverte travestirmi e cantare. E io scherzo sempre sul fatto che io sono cantante dentro», ha spiegato. Ha poi ricordato la sua esperienza quinquennale a Citofonare Rai2, dove si esibiva in travestimenti. «Quest’anno che non c’è più non mi posso travestire.

I miei nipoti guardavano sempre quel pezzetto lì del travestimento e quindi vado a travestirmi alla grande. Loro mi chiamano la nonna matta, quindi devo continuare su quella linea», ha ironizzato, evidenziando il legame affettivo con i familiari.

La chiusura di Citofonare Rai2 e le riflessioni sulla carriera

La conduttrice ha espresso il suo rammarico per la chiusura di Citofonare Rai2, il programma che conduceva con Paola Barale. La decisione, ha specificato, è stata dettata da questioni di budget. «Mi è dispiaciuto molto, sì, ma è stata una questione di budget. Hanno dovuto tagliare e ci siamo capitate noi», ha affermato. Il programma, durato cinque anni e scritto con Serena Costantini, aveva contribuito a rivitalizzare la fascia oraria.

Nonostante il dispiacere, Perego ha mostrato comprensione per le dinamiche televisive e ha scherzato sulla sua lunga esperienza: «E poi ora c’è Tale e quale e insomma dopo 43 anni in cui ho fatto davvero tutto, posso anche prendere una stagione sabbatica», ha ironizzato, sottolineando una carriera ricca e diversificata.

Nel corso dell'intervista, Perego ha offerto anche una profonda riflessione sul rapporto tra i giovani e la televisione, evidenziando una carenza di programmi specificamente pensati per il pubblico più giovane. Ha rievocato la prima versione di Amici, un format che permetteva ai ragazzi di confrontarsi in modo anonimo su un Led, definendolo «un confronto veramente molto bello».

Ha rivelato di aver persino proposto di riproporre quel format, ma ha riconosciuto che «Poi Amici è diventato tutt’altra cosa, è un talent, e va bene», marcando la differenza tra le intenzioni originali e l'evoluzione del programma.

Il mestiere del conduttore e le sfide per i giovani

La conduttrice ha poi posto l'accento sulla professionalità richiesta dal mestiere di conduttore televisivo, sottolineando che «Presentare è un lavoro». Ha rimarcato l'esistenza di tecniche specifiche per l'intervista e per le diverse tipologie di conduzione, criticando l'attuale tendenza che vede una semplificazione dei ruoli: «In questo momento queste differenze non ci sono più: hai parlato, hai fatto un reality, e allora puoi condurre.

No, non è proprio così, condurre è un’altra cosa», ha affermato con decisione, ribadendo la necessità di competenze autentiche.

In chiusura, Paola Perego ha rivolto un prezioso consiglio ai giovani che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo della televisione. Ha ricordato come in passato l'estate fosse un periodo di sperimentazione per nuovi volti, che venivano poi lanciati nella stagione autunnale. Questa opportunità, ha osservato, è oggi quasi scomparsa, principalmente a causa delle restrizioni di budget, un vero peccato sia per le nuove generazioni sia per l'intero sistema televisivo. La sua partecipazione a Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, la vedrà cimentarsi nell'imitazione di celebri cantanti, mettendo in gioco le sue capacità artistiche e interpretative in un contesto di puro divertimento.