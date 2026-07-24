Il cantautore e conduttore televisivo Paolo Belli ha sospeso tutte le sue attività artistiche. La decisione giunge a seguito di un tragico incidente in bicicletta avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, dove ha perso la vita Alessandro Magnani. La notizia è stata ufficializzata da PB Produzioni, il management dell'artista, che ha confermato l'interruzione di tutti gli impegni professionali.

Annullato il "Summer Tour 2026" dopo la tragedia

L'annullamento del "Summer Tour 2026" della Big Band di Paolo Belli è una delle prime conseguenze dirette.

Il tour prevedeva circa venti appuntamenti in diverse località italiane, tra cui le tappe del 27 luglio a Rende (Cosenza), del 29 luglio a Monteprandone (Ascoli Piceno) e l'ultima, il 13 settembre a Ribera (Agrigento). La decisione è stata presa in seguito al tragico impatto che ha coinvolto Belli e il pedone, deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Lo stato di shock dell'artista e il sostegno dell'entourage

L'incidente ha profondamente segnato Paolo Belli. Il suo entourage ha riferito che l'artista è in stato di shock e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Belli stesso ha prestato i primi soccorsi ad Alessandro Magnani sul luogo dell'incidente, prima dell'arrivo dei sanitari. Nelle ore successive, la sua unica preoccupazione è stata conoscere le condizioni del 41enne, chiedendo aggiornamenti fino alla tragica conferma del decesso.

Attualmente, il cantautore si è ritirato nella sua abitazione di Carpi (Modena) con la moglie Deanna, elaborando l'accaduto in riservatezza.

La sospensione delle attività artistiche riflette la necessità di affrontare le pesanti conseguenze emotive e pratiche di un evento così traumatico. L'incidente ha segnato profondamente il cantautore, il suo staff e la sua famiglia. Al momento, non sono stati annunciati nuovi appuntamenti o dichiarazioni ufficiali da parte dell'artista, a testimonianza della gravità della situazione e del periodo di riflessione che sta attraversando.