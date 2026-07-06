Un Capodanno nato per essere una serata di festa finirà per trasformarsi in una tragedia sfiorata nelle prossime puntate di Racconto di una Notte. Al centro della vicenda ci sarà ancora una volta Afet, decisa a mettere in atto l’ennesima macchinazione. Un suo gesto crudele finirà infatti per colpire Süreyya nel profondo, provocandole un infarto e rendendo necessario un ricovero d’urgenza.

Ferman organizza una cena di Capodanno, arriva anche Efsane

A dare il via agli eventi sarà Ferman, che deciderà di riunire l’intera famiglia in un locale elegante per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Attorno allo stesso tavolo prenderanno posto Mahir e Canfeza, ma anche Sare e Salih, ormai sempre più vicini e complici. Con loro ci saranno Süreyya, Gülizar, Ceylan e Sevde. Alla serata si uniranno anche Suzan, l’assistente di Süreyya, ed Efsane, l’amante segreta di Ferman, che riuscirà a trovare un pretesto per infilarsi tra gli invitati.

Per tutti sembrerà una serata piacevole e spensierata, ma non per Afet. La donna resterà chiusa in casa, divorata dal rancore e incapace di sopportare la soddisfazione di Asaf, felice nel vedere i giovani Yilmaz finalmente riuniti come una vera famiglia.

Afet scrive una falsa lettera e Süreyya crolla

È da quel momento che prenderà forma il piano. Non appena il marito si sarà addormentato, Afet prenderà carta e penna e scriverà una lettera, firmandola con il nome di Mehmet.

In quelle righe, il defunto sembrerà rimproverare duramente Süreyya per aver accolto senza esitazioni Canfeza, indicata apertamente come la figlia dell’uomo che lo ha fatto uccidere.

La fragilità emotiva della madre di Mahir farà il resto. Leggendo quelle parole, Süreyya ripiomberà nel dolore legato all’omicidio del marito, ordinato proprio da Kürşat, il padre della donna che suo figlio ha sposato e che lei, nel tempo, aveva imparato ad amare quasi come una figlia. Il colpo sarà troppo forte da sopportare: il cuore di Süreyya cederà e per lei sarà necessario un immediato ricovero in ospedale.

La richiesta di Süreyya getta Mahir nello sconforto

La notizia del malore raggiungerà Mahir nel momento più intimo, proprio mentre lui e Canfeza staranno per vivere il loro primo momento d’amore.

Ogni cosa verrà interrotta dall’urgenza di correre in ospedale, dove ad attendere il poliziotto ci sarà una confessione dolorosa.

Dopo essersi ripresa dallo spavento, Süreyya confesserà al figlio di non riuscire più ad accettare Canfeza dentro casa. Arriverà persino a dire di preferire la morte pur di non essere costretta a opporsi apertamente a quel matrimonio. Parole durissime, che lasceranno Mahir senza fiato: lui era convinto che la madre avesse ormai superato ogni dubbio sulla sua relazione.

Afet, intanto, non potrà che compiacersi della piega presa dagli eventi, senza mostrare alcun rimorso per aver quasi spinto la sua rivale nella tomba con la propria cattiveria. Resta però da capire quanto le parole di Süreyya peseranno davvero sulle decisioni di Mahir, perché un nuovo imprevisto è pronto a rendere ancora più amaro questo Capodanno già segnato dalla sfortuna per la famiglia Yilmaz.