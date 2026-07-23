Le vicende di Racconto di una notte continueranno a intrecciare romanticismo, colpi di scena e situazioni imprevedibili nella puntata in onda sabato 26 luglio. I protagonisti saranno alle prese con sentimenti sempre più intensi, ma anche con imprevisti che renderanno impossibile vivere serenamente le proprie relazioni. Da una parte Mahir e Canfeza proveranno a concedersi qualche ora di tranquillità lontano dalla confusione che li circonda, dall'altra Ferman dovrà affrontare il rischio concreto che una verità rimasta nascosta fino a quel momento venga finalmente scoperta.

Nel frattempo, una simpatica disavventura renderà decisamente movimentato il nuovo incontro tra Sare e Salih.

Mahir e Canfeza inseguono un momento di serenità

Dopo i numerosi problemi affrontati negli ultimi tempi, Mahir e Canfeza sentiranno il bisogno di ritagliarsi uno spazio tutto loro, lontano dalle continue tensioni familiari. I due organizzeranno un momento da trascorrere insieme con l'intenzione di lasciarsi alle spalle, almeno per qualche ora, le preoccupazioni quotidiane. Il loro desiderio di vivere un po' di normalità, però, sarà messo continuamente alla prova. Ogni volta che sembreranno riuscire a trovare un attimo di privacy, qualcosa o qualcuno finirà per interrompere i loro piani, trasformando quella che doveva essere una giornata romantica in una serie di situazioni impreviste e spesso divertenti.

Parallelamente, Ferman vivrà ore particolarmente delicate. L'uomo inizierà infatti a rendersi conto che mantenere nascosta la sua relazione con Efsane sta diventando sempre più complicato. Ogni piccolo dettaglio rischierà di attirare l'attenzione delle persone che lo circondano e il timore di essere smascherato crescerà di momento in momento. La pressione sarà tale da metterlo in seria difficoltà, alimentando la paura che il legame segreto possa essere scoperto proprio quando meno se lo aspetta.

Il secondo appuntamento di Sare prende una piega inattesa

Anche Sare sarà protagonista di una vicenda decisamente particolare. La ragazza accetterà di uscire nuovamente con Salih, desiderosa di conoscerlo meglio dopo il loro primo incontro.

L'appuntamento sembrerà iniziare nel migliore dei modi, ma un momento di svago si trasformerà presto in un episodio tanto imbarazzante quanto divertente. Durante una prova al tiro a segno, infatti, Sare finirà accidentalmente per colpire proprio Salih con un dardo, provocando grande sorpresa e inevitabile imbarazzo. L'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, renderà il loro incontro tutt'altro che ordinario e contribuirà a regalare alla puntata una parentesi più leggera.

L'episodio del 26 luglio offrirà quindi un perfetto equilibrio tra emozioni e momenti di leggerezza. Mentre Mahir e Canfeza continueranno a cercare un po' di pace senza riuscire a sfuggire agli imprevisti, Ferman dovrà difendere il proprio segreto con sempre maggiore difficoltà. Sullo sfondo, il curioso appuntamento tra Sare e Salih regalerà una scena destinata a strappare più di un sorriso ai telespettatori.