Kursat stupirà Gulizar nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Selim è morto", le dirà dopo aver parlato con Mahir.

Le anticipazioni tv rivelano che la polizia riuscirà a stanare Selim che si lancerà da una scogliera. Il suo corpo non sarà ritrovato, ma Mahir sarà certo di essersi liberato di lui, vista l'altezza della caduta e gli scogli sottostanti.

La fuga di Selim in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Selim tornerà a minacciare la vita di Mahir e Kursat e lo farà dopo essere sparito per delle settimane.

Una sera, Allame si presenterà a casa di Kursat, ma lui non ci sarà. Selim andrà dalla nonna Ezra con dei fiori e le rivelerà che lui è il figlio di Kursat. Prima di andare via, l'uomo chiederà alla donna di dire a Kursat che lui è tornato e vendicherà la morte di suo padre, ucciso per mani di Mahir. Ezra, terrorizzata da quella visita, aspetterà il ritorno di suo figlio per dirgli tutto e metterlo in guardia. Kursat telefonerà a Mahir e gli spiegherà che Selim vuole ucciderlo. L'uomo, inoltre, dirà a suo genero che grazie a un suo vecchio conoscente ha trovato il nuovo nome di Selim Allame: "Ora si fa chiamare Selim Kara", dirà. Kursat indagherà su dove possa trovarsi il malvivente, sempre sfruttando la vecchia amicizia con l'uomo che gli ha consegnato i documenti falsi.

Appena scoprirà qualcosa, il padre di Canfeza dirà tutto a Mahir che organizzerà una retata.

La resa dei conti tra Mahir e Selim

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir e la sua squadra si recheranno al posto indicato e riusciranno a stanare Selim. Quest'ultimo si troverà in un camper sistemato nel bosco, ma non avrà intenzione di arrendersi. Partirà una sparatoria senza esclusione di colpi e diversi uomini di Selim cadranno. Lui riuscirà a farla franca e a scappare, ma Mahir gli correrà dietro. Tra i due ci sarà uno scontro decisivo: Selim sarà sull'orlo di una scogliera e Mahir gli confermerà che ormai è costretto ad arrendersi. I rinforzi arriveranno in pochi minuti e Selim non avrà più scampo, ma non si consegnerà alla polizia.

L'uomo preferirà fare un passo indietro e lanciarsi nel vuoto. Di Selim non ci sarà più traccia e Mahir ringrazierà Kursat per averlo aiutato. Alla fine della telefonata, il padre di Canfeza dirà a Gulizar: "Selim è morto", ma il suo corpo non verrà ritrovato.