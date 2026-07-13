Racconto di una notte si prepara a salutare il pubblico di Canale 5. La nuova soap turca, protagonista della programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset, accompagnerà i telespettatori ancora per diversi mesi, ma ha già una data indicativa per il suo gran finale.

Quando finisce Racconto di una notte su Canale 5

L'appuntamento con Racconto di una notte proseguirà nel corso dell'estate e continuerà anche durante la stagione autunnale, mantenendo la collocazione in prima serata su Canale 5.

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto nel palinsesto Mediaset, la puntata finale della soap è prevista tra la fine di ottobre e la metà di novembre.

La data definitiva dipenderà infatti dalle strategie di programmazione dell'azienda e dall'eventuale arrivo di nuovi programmi o fiction nel prime time autunnale.

Per i fan della serie ci saranno quindi ancora numerosi episodi che porteranno avanti le vicende dei protagonisti fino all'atteso epilogo.

Bilancio Auditel: la soap di Canale 5 cresce e batte Noos il 12 luglio

Dal punto di vista degli ascolti, Racconto di una notte sta dimostrando di avere un seguito sempre più solido.

La puntata trasmessa domenica 12 luglio ha conquistato 1 milione e 825 mila telespettatori, pari al 17,8% di share, risultando il programma più visto della prima serata e superando la concorrenza di Noos – L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela su Rai 1.

Il debutto stagionale di Noos si è infatti fermato a 1 milione e 518 mila spettatori, con il 13,4% di share, lasciando la vittoria della serata alla fiction turca di Canale 5 che, nel corso della messa in onda, ha raggiunto picchi di oltre 2,4 milioni di fedelissimi con il 20% di share.

Si tratta di un risultato particolarmente significativo per Mediaset, considerando che la soap è riuscita a imporsi anche contro un format consolidato della prima serata estiva di Rai 1. Se il trend dovesse proseguire nelle prossime settimane, Racconto di una notte potrebbe confermarsi uno dei titoli più performanti dell'estate televisiva 2026, arrivando al gran finale autunnale con un bilancio Auditel decisamente positivo.