Selim si presenterà a villa Yilmaz nella puntata di Racconto di una notte di domenica 26 luglio: "Ceylan mi ha picchiato ed è fuggita con i miei soldi", dirà ad Asaf e

Le anticipazioni tv rivelano che nessun o avrà notizie di Ceylan e la preoccupazioni lascerà spazio allo stupore dopo la visita inaspettata di Selim. In realtà, l'uomo avrà già seppellito Ceylan e la sua visita sarà solo un modo per sviare i sospetti.

La breve fuga di Ceylan in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Ceylan lascerà la famiglia per andare via con Selim.

La scelta della ragazza lascerà senza parole la famiglia Yilmaz, soprattutto alla luce della pericolosità del nuovo fidanzato di Ceylan. Selim, tuttavia, sarà molto convincente e conquisterà la fiducia della cugina di Mahir con una proposta di nozze e un anello che lascerà Ceylan senza parole. La fuga d'amore dei due innamorati, però, durerà veramente poco e farà emergere tutta la follia di Selim. Appena lasciata la villa, l'uomo farà notare a Ceylan che lui teneva molto a far parte della famiglia e che la fuga non gli piace. Queste parole faranno capire alla ragazza che Mahir aveva ragione: l'obiettivo di Selim non era stare con lei, ma entrare a villa Yilmaz dalla porta principale. Tra Ceylan e Selim nascerà una discussione che culminerà nel peggiore dei modi: l'auto andrà fuori strada e finirà in un burrone.

Nel frattempo, a casa Yilmaz, tutti si domanderanno che fine abbia fatto Ceylan che non risponderà alle telefonate.

La bugia di Selim alla famiglia Yilmaz

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 26 luglio, mentre Mahir e i suoi nonni inizieranno a preoccuparsi per la sorte di Ceylan, Selim le darà una sepoltura. Dopo l'incidente, infatti, l'uomo sarà illeso, ma la ragazza perderà la vita. Selim, tuttavia, non avvertirà i parenti e seppellirà Ceylan senza dire nulla a nessuno. L'uomo ricomparirà dopo alcuni giorni e si recherà direttamente a villa Yilmaz, con una notizia che lascerà tutti senza parole. "Ceylan mi ha picchiato ed è scappata con i miei soldi", dirà Selim, "Ditemi dov'è". L'uomo si fingerà molto arrabbiato e accuserà la famiglia di nascondere la ragazza.