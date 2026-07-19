Efsane lascerà Ferman e mentirà nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Ho perso il bambino", gli dirà in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che tra Efsane e Ferman non funzionerà. Lei gli spezzerà il cuore mettendo fine alla loro relazione e si inventerà di aver abortito. In realtà, Efsane continuerà la sua gravidanza a casa di Kursat che la ospiterà.

Afet scoprirà l'inganno di Ferman in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un epilogo piuttosto complicato e inaspettato per Ferman ed Efsane. Nelle puntate in onda in Italia, i due sono più innamorati che mai e non vedono l'ora di assistere alla nascita della loro bambina.

Ferman ha promesso che presto parlerà con la sua famiglia della loro storia d'amore e si assumerà le responsabilità del caso. Un imprevisto sconvolgerà tutto: a un passo dalla verità, infatti, Sevde annuncerà che aspetta un bambino. Nello stesso giorno, Afet scoprirà la tresca di Ferman con Efsane grazie al video della festa di Capodanno e succederà l'incredibile. La donna intimerà a suo figlio di cacciare l'amante, ma lui non riuscirà a separarsene. Asaf e sua moglie, a quel punto, metteranno Ferman di fronte a una scelta: se vuole seguire Efsane deve rinunciare alle sue ricchezze. Lui saprà stupire: Ferman andrà via con Efsane e diventerà un tassista. La scelta dell'uomo non sarà netta, perché A Sevde dirà che deve partire per un viaggio di lavoro, tenendola all'oscuro di tutto.

La bugia di Efsane e il dietrofront di Ferman

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman ed Efsane vivranno felici solo per pochi giorni. Tutto, infatti, finirà nel peggiore dei modi. Lui uscirà per lavorare come tassista il giorno di San Valentino, ma la sera sarà rapinato a un balordo che lo picchierà. Nel frattempo, Efsane aspetterà Ferman nella stanza del motel in cui si sono sistemati e arriverà un malintenzionato che la terrorizzerà. L'uomo sfonderà la porta e tenterà un approccio con lei che pur di evitarlo si lancerà dalla finestra. Efsane e Ferman si ritroveranno in ospedale, ma lei metterà fine alla loro relazione, in lacrime. "Ho perso il bambino", dirà a Ferman, "Non voglio più vederti". La donna troverà ospitalità a casa di Kursat e si scoprirà che la sua gravidanza è ancora in corso e ha mentito a Ferman. Lui tornerà da Sevde.