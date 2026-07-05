Mahir scoprirà che Afet ha spinto Canfeza dal balcone nelle prossime puntate di Racconto di una notte: l'uomo andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir affronterà duramente sua nonna e cercherà subito un'altra casa per andare via con Canfeza e Sureyya. La nonna sarà addolorata e dopo aver finto di svenire scoppierà a piangere, ma le scuse non serviranno ad impietosire Mahir.

L'apparente serenità familiare in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che la verità sulla caduta di Canfeza dal balcone verrà a galla e saranno guai per Afet.

La prima a scoprire che la nonna di Mahir ha spinto Canfeza dal terrazzo sarà Sevde. Quest'ultima ascolterà per caso una conversazione tra Gulizar e sua suocera, ma resterà in silenzio per diverso tempo. Quando arriverà Capodanno, Mahir e il resto della famiglia organizzeranno una bella cena al locale di Ferman. La serata sarà esplosiva per tutti e sarà proprio questa a rivelare il più grande segreto di Afet. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, gli invitati si scateneranno in pista e succederà di tutto.

La grande delusione di Mahir verso Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Efsane, approfittando della confusione e la musica alta griderà che è incinta di Ferman, ma nessuno la sentirà.

Allo stesso modo, Sevde rivelerà ad alta voce a Gulizar che ha scoperto che è stata Afet a spingere Canfeza dal balcone. Dopo la festa, a casa Yilmaz arriverà la chiavetta con i video di quella sera e succederà di tutto. Grazie ai dialoghi della serata, Afet scoprirà la gravidanze di Efsane, ma questo sarà il male minore. Quando la chiavetta arriverà nelle mani di Mahir, finalmente il poliziotto scoprirà che sua nonna ha attentato alla vita di Canfeza. In preda alla rabbia, Mahir andrà da Afet e la affronterà duramente. La donna farà finta di svenire, e poi scoppierà in lacrime ma dovrà assumersi le responsabilità del suo errore. Mahir avrà intenzione di andare via dalla villa con Canfeza e Sureyya al più presto: "Non resterò qui un minuto di più", dirà con rabbia. L'indomani, il poliziotto saluterà il nonno Asaf, ma non degnerà Afet neanche di uno sguardo.