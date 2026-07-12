Ceylan scapperà con Selim Allame nelle prossime puntate di Racconto di una notte e perderà la vita in un tragico incidente.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim andrà a prendere Ceylan con un anello e lei volterà le spalle alla famiglia per stare con l'uomo che ama. Una volta in strada, però, i due discuteranno sulla sincerità di Selim che perderà il controllo dell'auto e Ceylan avrà la peggio.

Un anello per Ceylan in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte raccontano che il destino di Ceylan avrà un epilogo decisamente drammatico.

Nelle scorse puntate la cugina di Mahir ha provato a prendere le distanze da Selim Allame, perché temerà che lui la stia usando per arrivare alla famiglia Yilmaz. Nei prossimi giorni, in occasione del Capodanno, l'uomo manderà a Ceylan un messaggio che la farà riavvicinare a lui. Intenerita dal pensiero di Selim, la cugina di Mahir si recherà da lui e riallaccerà i rapporti. Lui avrà intenzioni molto serie, tanto che comprerà un anello e la inviterà a cena. Ceylan accetterà, ma quando verrà a sapere che il cardigan che Selim le ha dato era di Canfeza, alzerà di nuovo i muri e non si presenterà alla cena. Selim non avrà intenzione di mollare la presa e si recherà direttamente a villa Yilmaz con un anello molto costoso, per fare la proposta di nozze a Ceylan.

La ragazza sarà molto emozionata, ma l'atmosfera sarà interrotta dall'arrivo di tutta la famiglia.

La breve e tragica fuga di Selim e Ceylan

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir sorprenderà Ceylan e Selim alla villa e andrà su tutte le furie. A lui si uniranno anche il nonno Asaf e il resto della famiglia che cacceranno Selim Allame in malo modo. Mahir implorerà sua cugina di non credere a una sola parola dell'uomo, ma lei prenderà una decisione netta: voltare le spalle alla famiglia e seguire Selim. Una volta in macchina, la ragazza inizierà a fantasticare sul suo matrimonio, ma Selim le dirà chiaramente che lui voleva l'approvazione della famiglia per farne parte. A quel punto Ceylan rimetterà in dubbio la sua sincerità e tra i due ci sarà una discussione che terminerà con un incidente stradale.

Selim perderà il controllo dell'auto che finirà per sbattere contro un albero. Ceylan perderà la vita sul colpo, ma Selim non chiamerà i soccorsi, né la famiglia. L'uomo si limiterà a seppellire la donna, rimproverandola di non essersi fidata di lui.