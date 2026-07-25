Mahir sarà colpito alle spalle da un proiettile come suo padre nelle prossime puntate di Racconto di una notte: Canfeza e Sureyya saranno presenti.

Le anticipazioni tv rivelano che a premere il grilletto sarà Selim che si godrà la terribile scena. Sureyya e Canfeza si stringeranno nella disperazione, entrambe unite da un destino terribile.

Una breve felicità in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che il passato e il presente continueranno ad intrecciarsi nelle vite dei protagonisti. Mahir e Canfeza faranno di tutto per essere felici e dimenticare i brutti ricordi, ma il destino giocherà un ruolo fondamentale nella loro storia.

Dopo aver scoperto che Afet ha spinto Canfeza dal tetto, Mahir lascerà la villa di famiglia con sua moglie. I due andranno a vivere in una nuova casa, mentre Sureyya dirà loro che preferisce restare con i suoceri perché si trova bene da loro. La donna, in realtà, si sentirà un peso per suo figlio e sceglierà di continuare a vivere a villa Yilmaz. Afet e Asaf, d'altronde, saranno molto ospitali con Sureyya e riconosceranno le sue tante qualità, tanto da pentirsi di non averla accettata come nuora anni prima. Tutto sembrerà finalmente girare per il verso giusto, ma qualcosa di terribile riporterà Sureyya al momento peggiore della sua vita.

Il sogno inquietante di Canfeza su sua madre

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza sognerà sua madre che dopo averla abbracciata le dirà alcune parole che la inquieteranno.

La donna dirà a sua figlia che l'amore salva, ma a volte uccide. Canfeza si sveglierà spaventata e nei giorni successivi, Canfeza avrà un brutto presentimento. Afet farà preparare una cena per tutta la famiglia e Mahir e Canfeza saranno invitati. Sureyya aspetterà fuori dalla porta l'arrivo del venditore di boza per comprarne un po' e servirlo a cena. La donna vedrà Canfeza e Mahir arrivare e ne sarà entusiasta, ma all'improvviso tutto crollerà. Mahir sarà colpito alle spalle esattamente come suo padre, mentre tra le mani stringerà il pane caldo appena comprato. A sparare sarà Selim che con un sorriso di godrà la scena di disperazione di Sureyya e Canfeza.