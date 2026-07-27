La serata televisiva del 26 luglio ha visto il film ‘Racconto di una Notte’ su Canale 5 affermarsi come il programma più seguito del prime time. La pellicola ha conquistato un vasto pubblico, totalizzando 1.685.000 spettatori e raggiungendo un notevole share del 16,3%, posizionandosi saldamente al vertice degli ascolti tra le reti generaliste. Un risultato che conferma l'attrattiva delle proposte cinematografiche sulla rete ammiraglia Mediaset.

Al secondo posto nella classifica delle preferenze si è posizionato ‘Noos – L’Avventura della Conoscenza’, il programma di divulgazione scientifica di Rai1.

La trasmissione ha catturato l'attenzione di 1.432.000 spettatori, pari a un share del 12,5%, dimostrando un solido interesse per i contenuti culturali e informativi. Il podio del prime time è stato completato da ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’, una replica andata in onda su Italia 1, che ha registrato 825.000 spettatori con un share del 7,5%, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo serale.

I principali risultati del prime time

Analizzando ulteriormente la fascia serale, altri programmi hanno contribuito a definire il quadro degli ascolti TV. Su Rete4, la versione restaurata del classico ‘Compagni di scuola’ ha richiamato l'attenzione di 781.000 spettatori, ottenendo un share del 6,4%.

Un dato significativo per un film che continua a riscuotere apprezzamento.

Rai3 ha proposto la replica di ‘Che Ci Faccio Qui’, che ha interessato 499.000 spettatori con un share del 3,9%. Sulla stessa percentuale di share, ma con un pubblico leggermente inferiore, si è attestato il film ‘Operazione sottoveste’ su La7, visto da 493.000 spettatori. Questi risultati evidenziano una distribuzione più frammentata del pubblico su queste reti.

Il documentario ‘Juventus – Primo Amore’, trasmesso su Rai2, ha registrato 523.000 spettatori e un share del 3,8%, confermando l'interesse per i contenuti sportivi e tematici. Tra le altre proposte, ‘Tel chi el Telùn’ sul Nove ha raggiunto 430.000 spettatori con un share del 3,4%, mentre ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 ha totalizzato 372.000 spettatori e un share del 2,9%, chiudendo la panoramica dei principali canali della serata.

L'exploit de ‘La Ruota della Fortuna’ nell'access prime time

La fascia dell'access prime time ha mostrato dinamiche di ascolto particolarmente vivaci, con un netto dominio de ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5. Il celebre game show ha catturato un pubblico eccezionale di 4.105.000 spettatori, raggiungendo un impressionante share del 28%. Un dato che lo ha reso il programma più visto dell'intera giornata televisiva.

Il successo del format è stato anticipato da ‘Gira La Ruota della Fortuna’, che ha preceduto il programma principale con 3.207.000 spettatori e un share del 22,3%, creando un traino significativo. Anche Rai1 ha ottenuto un buon riscontro in questa fascia con ‘L’Eredità Summer’, che ha raccolto 2.468.000 spettatori e un share del 16,9%.

Questi numeri sottolineano la forte attrattiva e la consolidata fedeltà del pubblico verso i quiz e i game show nella fascia preserale. I dati dell'access prime time, in particolare quelli de ‘La Ruota della Fortuna’, hanno superato in termini assoluti e percentuali i risultati ottenuti da molti programmi della prima serata, evidenziando una tendenza consolidata nel consumo televisivo.