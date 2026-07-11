Nella nuova puntata della soap turca Racconto di una notte, in programma su Canale 5 domenica 19 luglio 2027, Selim chiederà la mano di Ceylan, invece Asaf annuncerà alla sua famiglia di volersi separare dalla moglie Afet.

Salih si dichiara a Sare, Ceylan fugge con Selim

Canfeza organizzerà una serata romantica per Mahir, appena le affitterà un locale per consentirle di aprire il suo negozio. Poco prima della cena, Havos consegnerà a Canfeza la lettera trovata in camera di Sureyya, e le farà sapere che Afet la cerca. Dopo aver scoperto che Sureyya vuole parlare con lei, Canfeza chiederà delle spiegazioni a Mahir, il quale le assicurerà di non aver mai visto la lettera che ha spinto sua madre a odiarla.

Spazio anche a Efsane, che architetterà un piano per passare una serata con Ferman, il quale fingerà di non stare bene per rimanere a casa da solo con lei.

Intanto, Salih confesserà a Sare di amarla, invece Selim si introdurrà alla villa Yilmaz e chiederà a Ceylan di diventare sua moglie. Mahir e suo nonno Asaf si scaglieranno subito contro Selim. Tuttavia, Ceylan si schiererà dalla parte di Selim e fuggirà con lui, sconvolgendo i suoi familiari.

Afet chiede aiuto a Mahir e Canfeza, Sevde ha un mancamento

Successivamente, Afet sarà costretta ad ammettere di essere stata lei a scrivere la lettera che ha fatto finire Sureyya in ospedale, per allontanarla da Canfeza. Parecchio deluso dal comportamento della moglie, Asaf la farà sprofondare nella disperazione totale, dicendole di voler divorziare.

A quel punto, Afet chiederà aiuto a Mahir e Canfeza per salvare il suo matrimonio. Sempre a proposito di quest’ultima, non vedrà l’ora di cominciare i lavori di ristrutturazione nel suo negozio. Sevde perderà i sensi in preda alla gelosia, quando si accorgerà che suo suocero Asaf tratta Canfeza meglio di lei.

Per concludere, Sare e Canfeza soccorreranno un anziano che avrà un mancamento all’ingresso del negozio. L’uomo in questione, si chiamerà Yasar, e si sfogherà rivelando che dei finti poliziotti gli hanno chiesto del denaro, per non farlo finire in prigione, minacciando di svelare che fa parte di un’organizzazione terroristica.

Riepilogo: Asaf ha organizzato le nozze di Mahir e Canfeza

Negli appuntamenti precedenti, Asaf ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento dei confronti del nipote Mahir.

In particolare, prima di uscire dal coma, l’anziano uomo ha sognato il defunto figlio Mehmet, che gli ha chiesto perdono e gli ha consegnato la sua fede nuziale per consentire a Mahir di sposare Canfeza. A quel punto, appena si è risvegliato, Asaf ha organizzato il matrimonio del nipote, all’oscuro della moglie Afet.