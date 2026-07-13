Nella puntata di Racconto di una notte prevista per domenica 19 luglio alle 21:20 su Canale 5, la narrazione imbocca una strada più cupa e imprevedibile, dove ogni gesto nasconde un retroscena e ogni parola rischia di diventare detonatore. Le anticipazioni turche parlano di un Mahir deciso a restituire a Canfeza un frammento di serenità, ma il tentativo si infrange quando una lettera rimasta sepolta nel passato riporta a galla verità che nessuno aveva davvero superato. Da quel momento, l’equilibrio già fragile della famiglia comincia a incrinarsi.

Parallelamente, Efsane e Ferman agiscono lontano dagli occhi di tutti, muovendosi con una cautela che lascia intuire piani non dichiarati. Sare, invece, vive un momento di profonda mortificazione che sorprendentemente si trasforma in un’apertura sentimentale inattesa, capace di ribaltare la percezione che gli altri hanno di lei. Alla villa, intanto, la tensione esplode: Asaf, Afet e Ceylan si ritrovano coinvolti in un confronto che mette in discussione ruoli, responsabilità e vecchie alleanze, facendo emergere risentimenti mai sopiti. La serata si chiude con un colpo di scena che apre un nuovo fronte narrativo. Un anziano, sconvolto e deciso a farsi ascoltare, denuncia un inganno che potrebbe avere conseguenze molto più gravi di quanto chiunque immagini.

Un’accusa che getta un’ombra inquietante sul futuro dei protagonisti e prepara il terreno a sviluppi ancora più drammatici nelle prossime puntate.

La sorpresa di Mahir, la lettera di Sureyya e la fuga di Ceylan con Selim

Mahir prova a cambiare il destino di Canfeza con un gesto concreto: prende in affitto un locale e glielo consegna come punto di partenza per il suo futuro professionale. La ragazza, travolta dall’emozione, decide di ricambiare preparando i manti che lui ama e organizzando una cena che dovrebbe segnare una nuova fase tra loro. Ma l’illusione si spezza prima ancora che la serata inizi. Havos le mette in mano, di nascosto, la lettera rinvenuta nella stanza di Sureyya e la avverte che Afet la sta cercando con insistenza.

Confusa e inquieta, Canfeza chiama l’ospedale, scoprendo che Sureyya rifiuta qualsiasi contatto con lei. A quel punto affronta Mahir, che ammette l’esistenza della lettera ma sostiene di non averla mai aperta, alimentando una tensione che diventa subito palpabile. Intanto Efsane orchestra una manovra per trascorrere la serata con Ferman: lui fingerà un malore per sottrarsi alla festa di fidanzamento di Felek e restare solo con lei. In un’altra parte della città, Sare vive un’umiliazione bruciante all’ingresso di un ristorante di lusso dove Salih l’aveva invitata. Ferita nell’orgoglio, decide di andarsene, ma Salih la ferma e le confessa di essersi innamorato di lei, ribaltando completamente il senso di quella serata.

Alla villa, la situazione precipita. Selim si introduce in casa e chiede a Ceylan di sposarlo, scatenando la furia di Asaf e Mahir. Ma Ceylan, ormai in rotta con la sua famiglia, prende le difese di Selim e fugge con lui, lasciando tutti attoniti. Lo shock non è che l’inizio. Poco dopo, Afet è costretta a rivelare la verità: è stata lei a scrivere la lettera che ha quasi portato alla morte di Sureyya, nel tentativo di allontanarla da Canfeza. La confessione devasta Asaf, che annuncia la volontà di divorziare, mentre Afet crolla in lacrime, consapevole di aver distrutto ogni equilibrio.

Il nuovo negozio di Canfeza, la crisi tra Asaf e Afet e un anziano vittima di un inganno

Nonostante il clima familiare sia ormai compromesso, Canfeza decide di non fermarsi: vuole aprire il negozio e comincia subito a occuparsi dei lavori, come se quel progetto fosse l’unico modo per restare in piedi.

Intanto, alla villa, la frattura tra Asaf e Afet diventa insanabile. Lei tenta di aggrapparsi a ciò che resta del matrimonio e chiede a Mahir e Canfeza di intercedere, sperando che Asaf accetti almeno di ascoltarla. Mahir, pur scosso, prova a mediare; Canfeza invece non riesce a cancellare la ferita provocata dalla lettera e mantiene le distanze. Il ritorno di Sureyya dall’ospedale porta un attimo di luce: la donna si dice felice che Canfeza stia costruendo qualcosa di suo. Ma quell’armonia dura poco. Sevde, intuendo che Asaf riserva a Canfeza attenzioni che a lei non ha mai concesso, esplode di rabbia e finisce per perdere i sensi, travolta dalla tensione. Quando Canfeza e Sare raggiungono il negozio, si trovano davanti un imprevisto inquietante: un anziano crolla a terra proprio davanti alla porta.

Le due ragazze si precipitano ad aiutarlo, mentre Bogac, il proprietario del bar accanto, accorre per dare man forte. L’uomo, Yasar, riprende conoscenza e racconta una storia che apre un varco verso un nuovo pericolo: alcuni criminali, spacciandosi per agenti, lo hanno convinto a pagare una cifra enorme per evitare un arresto legato a presunti contatti con un’organizzazione terroristica. Una truffa costruita con precisione, che non solo sfrutta la paura, ma lascia intuire un inganno più grande, pronto a trascinare tutti in un’altra spirale di minacce e misteri.