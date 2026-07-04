Nella puntata della soap turca Racconto di una notte, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 12 luglio 2026, sia Sureya e Kursat, i rispettivi genitori di Mahir e Canfeza, finiranno in ospedale.

Mahir chiede perdono alla moglie, Sureya cade nella trappola di Afet

Dopo aver festeggiato il Capodanno in un locale, Sare si aprirà con Salih sulla sua infanzia difficile, trascorsa senza genitori. Mahir invece sorprenderà Canfeza, chiedendole scusa e le confesserà di amarla.

Nel contempo, Sureya avrà un malore, dopo aver trovato una lettera con la firma del defunto marito Mehmet, in realtà scritta dalla suocera Afet: verrà accusata di essersi alleata con la figlia del suo assassino.

Spazio anche a Kursat e Gulizar, che trascorreranno la mezzanotte insieme, invece Ceylan con Selim.

Mahir salva la vita a Kursat, Sevde in crisi

Mahir continuerà a sorprendere Canfeza, questa volta regalandole un anello, ma poco dopo, apprenderà che sua madre Sureya è in gravi condizioni di salute a causa di un infarto. A seguito del ricovero in ospedale, la donna si riprenderà e dirà a Mahir che preferisce morire, per non vederlo al fianco di Canfeza, la figlia dell’omicida di suo padre.

Kursat invece avrà un terribile incidente stradale, dopo essere stato rimproverato dalla figlia Canfeza al telefono. Mahir salverà la vita a Kursat, donandogli il suo sangue. Appena sarà fuori pericolo di vita, quest’ultimo rivelerà a Mahir di aver nascosto la merce scomparsa per non farla trovare a Rashit.

In seguito, Mahir sospetterà del coinvolgimento di sua nonna Afet, con la decisione di sua madre Sureya di stare lontana da Canfeza.

Per terminare, Ferman avrà la conferma di essere il padre del bambino della sua amante Efsane, invece Sevde entrerà in crisi, dopo aver speso tanti soldi con la carta di credito del marito.

Riepilogo sulla scenata di gelosia di Canfeza

In precedenza, Canfeza non è riuscita a controllare la sua gelosia, appena ha scoperto dell’appuntamento tra Mahir e Inci. In particolare, la giovane ha schiaffeggiato l’ex fidanzata del marito. Più tardi, Canfeza ha appreso grazie alla sua amica Sare di un incontro programmato tra suo padre Kursat e Mahir.