Nella puntata della soap turca Racconto di una notte, che andrà in onda su Canale 5 domenica 2 agosto 2026, come sempre in prima serata, la protagonista Canfeza Kılımcı (Burcu Yazgı Coşkun) farà i conti con la giustizia, quando verrà sorpresa nel locale Blue Night.

Ferman alla ricerca di Efsane, Mahir furioso con Canfeza

Selim chiederà aiuto al commissario Rasit per denunciare Ceylan, con l’accusa di essere fuggita con i suoi soldi dopo averlo aggredito.

Nel contempo, parecchio disperato, Ferman si rivolgerà a suo nipote Mahir per ritrovare la sua amante Efsane, la quale verrà costretta a fare una scelta difficile dal suo ex datore di lavoro.

Ben presto, la giovane telefonerà a Canfeza nel suo negozio, e le rivelerà di essere tornata a lavorare nel locale notturno. A quel punto, Canfeza e Gulizar si precipiteranno da Efsane per farle cambiare idea, e finiranno per cadere nella trappola di Inci, che le farà arrestare dalla polizia. Mahir si infurierà con Canfeza, e farà installare delle telecamere nel suo negozio. Sempre a proposito di Mahir, farà i conti con l’ira del suo capo Hasan Mudur, che lo minaccerà quando apprenderà della sparizione della refurtiva.

Successivamente, Afet farà sapere ad Efsane che le darà presto una casa, e ordinerà al figlio Ferman di regalare una collana alla moglie Sevde.

Kursat si innamora di Gulizar, Canfeza rifiuta un regalo di Selim

Spazio anche a Kursat, che dichiarerà i suoi sentimenti a Gulizar, invece Canfeza rifiuterà un regalo da parte di Selim mentre lavorerà, per impedire a Mahir di chiudere la sua attività.

Per concludere, Ezra spererà che sua nipote Canfeza e Mahir facciano presto un figlio, dopo aver fatto di tutto per farli riconciliare, invece Sureya si recherà dalla maga Pakize insieme ad Afet e Sevde.

Riepilogo: Canfeza si è presa una pausa dal suo matrimonio con Mahir

In precedenza, Canfeza ha chiuso ogni rapporto con suo padre Kursat, per essersi dimostrato più volte un uomo malvagio e senza scrupoli. Ben presto, la giovane è rimasta molto delusa dal marito Mahir, quando le ha confidato di averle nascosto la sua alleanza con suo padre Kursat.

Sconvolta per la collaborazione segreta di suo padre con la giustizia, Canfeza ha deciso di prendersi una pausa dal suo matrimonio. Inoltre, la ragazza è stata assalita dai sensi di colpa, per aver allontanato suo padre, con la convinzione che fosse un traditore.