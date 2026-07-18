Nella puntata di Racconto di una notte in programma domenica 26 luglio 2026, Canfeza lascerà il marito Mahir, per non averla messa subito al corrente della sua alleanza con suo padre Kursat. Sevde invece scoprirà di essere in dolce attesa.

Canfeza fa pace con suo padre Kursat

Asaf chiederà aiuto al comandante Rasit, per scoprire dove abbia portato Selim sua nipote Ceylan. Intanto, Mahir sospetterà che Canfeza gli stia nascondendo qualcosa, appena scoprirà che ha venduto dei bracciali. Ben presto, si scoprirà che Canfeza ha guadagnato del denaro, per organizzare una serata romantica con il marito in una camera d’hotel.

Successivamente, Mahir spiazzerà Canfeza, rivelandole di essersi alleato con suo padre Kursat. La reazione della giovane sarà durissima, dato che abbandonerà il marito, appena scoprirà di aver sbagliato a continuare a odiare suo padre. A quel punto, Canfeza chiarirà con suo padre Kursat, invece Mahir si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo.

Efsane scompare, Afet e Gulizar stringono un accordo

Nel contempo, la relazione clandestina di Ferman e Efsane rischierà di essere scoperta. In particolare, l’uomo sarà costretto a confessare alla moglie Sevde di tradirla, proprio quando farà il compleanno, dopo essere stato minacciato da Havos. A quel punto, Ferman deciderà di mettere al corrente i suoi familiari della gravidanza di Efsane, ma cambierà idea, poiché Sevde annuncerà di essere incinta.

Afet andrà su tutte le furie, appena scoprirà che suo figlio Ferman e Efsane sono amanti tramite un video compromettente. Ben presto, Sevde avrà la conferma di essere in stato interessante, quando farà una visita dalla ginecologa insieme al marito Ferman, il quale entrerà in crisi appena saprà della sparizione di Efsane.

In seguito, Afet affronterà Gulizar, appena scoprirà che ha confessato un segreto a Sevde, guardando un video della notte di Capodanno. Afet e Gulizar stringeranno un accordo, dopo essersi chiarite, e decideranno di non mostrare a nessuno il video.

Spazio anche a Sare, che finirà per colpire per sbaglio Salih con un dardo del tiro a segno. Sempre a proposito di Sare, sarà coinvolta in una situazione spiacevole davanti a un bar insieme a Canfeza, mentre si prenderanno un caffè.

Riepilogo sulla collaborazione segreta tra Mahir e Kursat

In precedenza, Kursat e Mahir si sono alleati all’insaputa di Canfeza, unendo le loro forze per un obiettivo comune. E’ stato Kursat, a convincere Mahir a lavorare insieme, dopo avergli rivelato che in realtà il comandante Rasit è Boris, il vero responsabile della morte di suo padre Mehmet. Da quel momento in poi, Kursat ha cominciato a prendersi gioco di Selim e Rasit.