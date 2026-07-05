Ferman lascerà Sevde incinta e i privilegi per ricominciare con Efsane nelle prossime puntate di Racconto di una notte: l'uomo si metterà a fare il tassista.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet e Asaf metteranno Ferman di fronte a una scelta: se segue Efsane non avrà più un soldo. Lui sceglierà l'amore e per la prima volta in vita sua vivrà in un motel e inizierà a lavorare.

Ferman diviso tra due amori in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Ferman sarà protagonista di una situazione a dir poco difficile.

L'uomo radunerà la famiglia con l'intenzione di dire che Efsane è incinta di lui, ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Poco prima della verità, infatti, Sevde riceverà la telefonata del suo medico che le dirà che aspetta un bambino. Per la donna sarà una gioia immensa, anche perché aveva ormai perso le speranze di diventare mamma. Ferman si troverà in un mare di guai e tutto peggiorerà quando Efsane, sconvolta dalla notizia, cadrà dalle scale. La confusione impedirà al ragazzo di dire la verità ai suoi genitori, ma Afet saprà già tutto grazie alla chiavetta della festa di Capodanno. Una volta passata la confusione del momento, Afet sarà molto chiara con Ferman: Efsane deve lasciare la villa e lui deve pensare a Sevde e al bambino che sta per nascere.

La scelta inaspettata di Ferman

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman avrà un durissimo scontro con i genitori. Entrambi costringeranno Efsane a fare le valigie, ma non risolveranno il problema in questo modo. Ferman, infatti, sentirà terribilmente la mancanza della sua amante. Nonostante la gravidanza in corso di Sevde, il giovane prenderà una decisione inaspettata: seguire Efsane. Afet e suo marito, a quel punto, metteranno Ferman di fronte a una scelta: se andrà con la sua amante dovrà rinunciare ai privilegi della famiglia e non avrà neanche un centesimo. Ferman non ci penserà due volte e correrà dalla sua Efsane: i due staranno in un misero Motel. Lui deciderà di lavorare come tassista e ricominciare una nuova vita con la donna che ama. Sevde sarà ignara di tutto: la donna penserà che Ferman è partito per un viaggio di lavoro.