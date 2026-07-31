Nei prossimi appuntamenti della soap turca Racconto di una notte (Bir Gece Masalı) trasmessa su Canale 5 la domenica sera, Savas (Kaan Altay Köprülü) porterà via Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun) dalla baita in cui si troverà con il marito Mahir Yilmaz (Burak Deniz) su richiesta di Rasit Kara (Mesut Akusta).

Canfeza e Mahir si lasciano andare alla passione per la prima volta

In occasione della festa di San Valentino, Canfeza e Mahir affitteranno una baita per trascorrere una serata lontani da Istanbul. In tale circostanza, Canfeza sorprenderà il marito, regalandogli il modellino di una vettura identica a quella che aveva perso piccolo dopo l’uccisione del padre Mehmet.

Mahir invece darà a Canfeza il suo vecchio carillon, dopo averlo fatto sistemare, su suggerimento di Ezra. Prima di addormentarsi, Canfeza e Mahir consumeranno finalmente il loro matrimonio.

Tuttavia, Canfeza avrà un incubo e si risveglierà parecchio agitata, dopo aver sognato di recarsi al cimitero nella tomba del marito Mahir.

Rasit confessa a Canfeza di essere il fratellastro di suo padre Kursat

Appena Mahir si allontanerà dalla baita per comprare la colazione, Savas coglierà l’occasione per rapire Canfeza, e condurla da Rasit, il quale sconvolgerà la giovane, rivelandole di essere il fratellastro di suo padre Kursat.

A quel punto, il comandante corrotto Rasit farà arrivare Mahir nel casolare in cui si troverà Canfeza, riuscendo nel suo obiettivo.

Riepilogo: Savas ha ferito Mahir

In precedenza, i telespettatori hanno rivisto Savas, quando ha ferito gravemente Mahir per errore, facendo fallire il piano organizzato da Rasit per eliminare Orhan, proprio quando quest’ultimo era sul punto di parlare. A seguito del ricovero d’urgenza in ospedale, Mahir è stato operato a causa delle gravi ferite riportate. Il comandante corrotto Rasit invece è andato su tutte le furie con Savas per come sono andate le cose, e gli ha ordinato di sparire. L’obiettivo di Rasit era quello di sbarazzarsi di Orhan per impedirgli di confessare la verità su di lui, ovvero che è Boris, il vero responsabile della morte dell’ispettore Mehmet, il padre di Mahir.