Nei prossimi episodi della soap turca Racconto di una notte trasmessa su Canale 5, Efsane (İlayda Aydın) ingannerà il suo amante Ferman Yilmaz (Kerem Arslanoğlu) dicendogli di aver avuto un aborto, dopo un incidente.

Ferman viene ricattato dai suoi genitori, Sevde continua a non sapere di essere tradita dal marito

Ben presto, la relazione clandestina di Ferman e Efsane verrà scoperta da Afet (Rüçhan Çalışkur), la quale vedrà un video della festa di Capodanno. A quel punto, l’anziana donna costringerà suo figlio a lasciare la sua amante.

Ferman verrà ricattato dai suoi genitori, visto che dovrà rinunciare ai soldi della sua famiglia, se non metterà fine ai suoi incontri segreti con Efsane.

L’uomo non si lascerà affatto intimorire, e deciderà di rimanere al fianco di Efsane, con l’obiettivo di costruirsi un futuro al suo fianco. Ferman comincerà a lavorare come tassista, ma continuerà a nascondere alla moglie Sevde (İrem Altuğ) il suo tradimento.

Efsane mette fine alla relazione con Ferman

Un giorno, Ferman verrà derubato mentre lavorerà, e uno dei malviventi aggredirà Efsane nella sua stanza di hotel. Per difendersi, la donna si lancerà dalla finestra, e dopo essere finita in ospedale, si prenderà gioco di Ferman. In particolare, Efsane lascerà credere al suo amato di aver perso il bambino che aspettava da lui, e gli dirà che tra loro è finita.

Dalle anticipazioni turche, si evince che in realtà, Efsane continuerà a essere incinta, e dopo aver fatto perdere le proprie tracce, troverà ospitalità a casa di Kursat (Gürkan Uygun), il padre di Canfeza (Burcu Yazgı Coşkun).

Nel frattempo, Ferman sarà parecchio disperato per la perdita del figlio, e tornerà tra le braccia di Sevde.

Riepilogo: Sevde ha scoperto di essere incinta

In precedenza, Havos (Ayça Işıldar Ak) ha messo alle strette Ferman, obbligandolo a decidere se uscire allo scoperto con la moglie Sevde oppure continuare a mentire. Proprio il giorno del compleanno di Sevde, il marito è stato in procinto di rivelarle la sua infedeltà. Tuttavia, Ferman ha fatto un passo indietro, appena sua moglie Sevde ha scoperto di essere in stato interessante dopo ventisette anni di attesa.