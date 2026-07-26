Ferman spezzerà il cuore a Sevde nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Voglio il divorzio", le dirà in lacrime, "Ho provato ad amarti ma non posso più fingere".

Le anticipazioni tv rivelano che Ferman per la prima volta sarà sincero e spiegherà a Sevde che ha provato ad amarla ma non ci è mai riuscito. Per la donna, incinta del suo primo figlio, sarà un durissimo colpo. Ferman capirà di amare solo Efsane e tornerà da lei, questa volta senza riserve.

Una scelta difficile per Ferman in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Ferman sarà in seria difficoltà perché Sevda e Efsane aspetteranno un figlio da lui.

L'uomo non potrà più gestire moglie e amante, soprattutto perché Afet e Asaf lo costringeranno a prendere una decisione. Ferman sceglierà Efsane e rinuncerà ai soldi di famiglia, ma questo non basterà a risolvere tutto. L'uomo, infatti, continuerà a mentire a Sevde facendole credere di avere un lavoro fuori città. La situazione non piacerà per niente a Efsane che si sentirà sempre l'amante di Ferman e tutto precipiterà quando un'aggressore tenterà un approccio con lei. In quel momento la donna sarà da sola e chiederà inutilmente l'aiuto di Ferman che non arriverà. Per salvarsi, Efsane si lancerà dalla finestra e il suo bambino resterà illeso per miracolo. Lei, però, deciderà di dire basta a Ferman: gli dirà che ha abortito e si nasconderà a casa di Kursat.

Ferman troverà il coraggio di affrontare Sevde

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman tornerà da Sevde e si concentrerà su di lei. L'uomo, però non potrà dimenticare Efsane e continuerà a soffrire per lei. Ci vorrà ancora molto tempo prima di capire che dovrà prendere una decisione netta e ciò avverrà quando Ferman troverà finalmente Efsane. Rivederla gli darà la spinta giusta per affrontare Sevde che però sarà distrutta dalle sue parole. "Voglio il divorzio", dirà Ferman in lacrime, "Non posso più fingere, ho provato ad amarti ma non ci sono riuscito". Sevde crollerà in un pianto disperato, ma suo marito le spiegherà che era troppo giovane quando l'ha sposata e non è mai nato un sentimento. Ferman terrà a dire che si occuperà di suo figlio, ma Sevde avrà il cuore spezzato. Lui tornerà da Efsane, pronto a costruire una vera famiglia con lei.