Nei nuovi episodi di Racconto di una notte, Mahir Yilmaz (Burak Deniz) rispetterà la volontà della madre Sureyya (Özlem Türkad) di tenerla distante da sua moglie Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coskun), dopo aver donato il suo sangue al suocero Kursat (Gürkan Uygun).

Sureyya finisce in ospedale, Kursat ha un incidente stradale

Ben presto, Sureyya finirà in ospedale a causa di un infarto, dopo aver creduto di aver letto una lettera scritta dal defunto marito Mehmet, cadendo in una trappola della suocera Afet. In particolare, Sureyya crederà che il marito sia arrabbiato con lei, per non essersi opposta all’unione tra loro figlio Mahir e Canfeza, la figlia di Kurast, il suo assassino.

Un giorno, mentre Canfeza si troverà in ospedale dalla suocera Sureyya, riceverà una telefonata da suo padre Kursat, il quale proprio in quel momento, perderà il controllo della sua automobile e avrà un terribile incidente stradale.

Sureyya dice al figlio di non voler più vedere sua moglie

Dopo essere stato soccorso grazie alla figlia, Kursat verserà in delle gravissime condizioni di salute e avrà bisogno di una trasfusione di sangue per sopravvivere. A salvargli la vita ci penserà Mahir, appena il suo gruppo sanguigno risulterà l’unico compatibile. Canfeza rimarrà colpita dal gesto del marito, ma tornerà a dubitare del suo amore in fretta.

Dalle anticipazioni, si evince che questa volta la responsabile della tensione tra i due coniugi sarà Sureyya.

Quest’ultima, appena si riprenderà, dirà a Mahir di non voler più vedere Canfeza, per portare rispetto a suo padre. A quel punto, Mahir farà di tutto per non far avvicinare sua moglie a sua madre. Nei giorni successivi, Canfeza comincerà a notare il cambio di atteggiamento del marito, non sospettando affatto del coinvolgimento della suocera.

Riepilogo: Mahir è diventato freddo con Canfeza prima delle loro nozze

In precedenza, il cambiamento di Mahir nei confronti di Canfeza è stato dettato dalla vendetta. Il ragazzo ha deciso di dare una lezione alla sua amata, per aver tentato più volte di scappare da lui. Dopo essere stata messa nuovamente in salvo dal commissario, Canfeza ha accettato di sposarlo nella speranza che tornasse a essere quello di prima, dopo aver notato la sua freddezza improvvisa.