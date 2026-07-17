Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’uscita di scena di Ceylan (Yüsra Geyik), che morirà tragicamente dopo aver avuto un incidente stradale con il fidanzato Selim Allame (Eren Vurdem), il quale farà sparire il cadavere.

Asaf schiaffeggia la nipote

Prossimamente, Ceylan continuerà a frequentare Selim, anche se suo cugino Mahir e Canfeza la metteranno in guardia, con la convinzione che il loro nemico stia cogliendo l’occasione per fargliela pagare. Appena farà breccia nel cuore della giovane, Selim la sorprenderà regalandole un anello di fidanzamento.

A quel punto, l’uomo sarà determinato a sposare Ceylan, con l’obiettivo di controllare ogni movimento di Mahir e Canfeza da vicino, appena potrà introdursi a casa degli Yilmaz.

Successivamente, Selim si presenterà alla villa di Asaf e Afet, i nonni di Mahir, proprio quando ci sarà una festa, e approfitterà della situazione per chiedere la mano di Ceylan. La reazione furiosa di Asaf e Afet non si farà attendere, visto che cacceranno Selim dalla loro abitazione, appena lo sorprenderanno con la nipote Ceylan. Quest’ultima verrà schiaffeggiata da suo nonno Asaf, quando si schiererà ancora una volta dalla parte del suo fidanzato. Subito dopo, Ceylan si darà alla fuga, ma durante il tragitto in automobile, Selim la rimprovererà per non essere rimasta alla villa.

Selim fa credere che Ceylan sia fuggita

Appena scoprirà il vero volto del fidanzato, Ceylan gli chiederà di farla scendere dalla vettura, e finirà per causare un terribile incidente stradale, dopo aver tentato di prendere il controllo del volante. Il giorno seguente, Asaf si preoccuperà per la sparizione della nipote, e chiederà aiuto a Mahir per scoprire dove sia finita.

Nel contempo, Selim occulterà il corpo senza vita di Ceylan, e farà demolire la sua auto per cancellare ogni traccia. Sempre per non destare alcun sospetto, l’uomo si presenterà a villa Yilmaz e farà credere che Ceylan è scappata con i suoi soldi dopo averlo picchiato. A sospettare del coinvolgimento di Selim con la scomparsa di Ceylan, sarà il comandante Rasit.

Riepilogo: Selim si è avvicinato a Ceylan per vendicarsi di Mahir e Canfeza

Selim è rimasto subito colpito da Ceylan, quando ha fatto la sua conoscenza. L’uomo ha notato la somiglianza tra la giovane e Ferda, la sua compianta fidanzata. Da quel momento in poi, Selim ha fatto di tutto per avvicinarsi a Ceylan, scoprendo soltanto dopo il suo legame di parentela con i Yilmaz. A quel punto, Selim si è servito di Ceylan manipolando i suoi sentimenti, per portare al termine la sua spietata vendetta contro Mahir e Canfeza.