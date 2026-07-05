Selim farà la proposta di nozze a Ceylan nelle prossime puntate di Racconto di una notte: l'uomo andrà a villa Yilmaz per regalare l'anello alla sua amata.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim conquisterà la fiducia di Ceylan con un lungo corteggiamento che culminerà nel dono di un prezioso anello di fidanzamento.

Fiori d'arancio in Racconto di una notte?

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Selim si farà sempre più spazio nel cuore di Ceylan. La cugina di Mahir proverà a stare lontana da quell'uomo che l'ha affascinata, perché temerà che lui non sia sincero.

Il passato di Selim che voleva costringere Canfeza alle nozze, infatti, spaventerà molto Ceylan. Lui, tuttavia, non si arrenderà e inizierà un corteggiamento serrato a cui la ragazza non potrà essere indifferente. Innanzi tutto, Selim invierà a Ceylan una cena a base di cozze, lo stesso cibo che avevano mangiato insieme la sera del loro primo incontro. La cugina di Mahir non farà altro che pensare a lui, ma proverà a resistere, almeno fino alla sera di Capodanno. Per l'occasione, l'uomo invierà a Ceylan un messaggio di auguri invitandola da lui e lei gli dirà di no. La ragazza cenerà con la famiglia, ma dopo i festeggiamenti correrà da Selim che sarà piacevolmente sorpreso dalla visita.

Selim e Ceylan ufficialmente fidanzati

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Selim e Ceylan saranno più vicini che mai, ma qualcosa rischierà di rovinare tutto. La ragazza andrà da Canfeza e le chiederà di prestarle un vestito da indossare a cena. La moglie di Mahir non la prenderà bene, perché continuerà a pensare che l'uomo la stia solo usando per arrivare alla famiglia. "Il cardigan che indossi è mio, l'ho lasciato a casa di Selim quando mi ha rapita", dirà Canfeza a Ceylan che si sentirà offesa e annullerà persino la cena. L'uomo, però, saprà come farsi perdonare e dimostrarle che vuole sinceramente lei. Selim andrà a comprare un costoso anello e la sera andrà a villa Yilmaz con una proposta di nozze mozzafiato. Ceylan resterà senza parole, ma la sua famiglia sarà indignata quando vedrà Selim con l'anello. La ragazza ascolterà il suo cuore e questa volta accetterà di seguire il suo amato.