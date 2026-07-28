A dieci anni dalla sua fondazione, avvenuta il 1° luglio 2016, RadioMediaset si conferma come il primo gruppo radiofonico italiano. I dati Audiradio relativi al secondo trimestre del 2026 attestano che le sei emittenti del Gruppo – Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba – raggiungono oltre il 20% di share nel quarto d'ora medio e coinvolgono quasi il 50% degli ascoltatori nel giorno medio. Questo risultato consolida il ruolo centrale di RadioMediaset nel panorama radiofonico nazionale.

Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset Italia, ha dichiarato che “RadioMediaset è nata dieci anni fa con l'obiettivo di costruire un grande gruppo radiofonico.

Oggi è un tassello fondamentale del sistema Mediaset ed è la realtà leader del settore in Italia”. Berlusconi ha inoltre evidenziato come il gruppo rafforzi un modello crossmediale, integrando televisione, radio, piattaforme digitali e digital out of home, con l’obiettivo di raggiungere “ogni settimana praticamente tutti gli italiani”.

La leadership di RadioMediaset e i dati Audiradio

Il polo radiofonico ha acquisito una posizione di assoluto rilievo sin dalla sua creazione, aggregando sei emittenti di riferimento nel panorama nazionale. La combinazione delle audience di Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba permette a RadioMediaset di coprire una parte consistente del mercato radiofonico.

Le rilevazioni aggiornate indicano che quasi la metà degli ascoltatori italiani al giorno si rivolge, almeno per parte della programmazione, a una delle emittenti del gruppo. Il dato relativo allo share nel quarto d’ora medio supera il 20%, confermando la fedeltà di un pubblico trasversale e l’efficacia delle strategie editoriali e commerciali adottate.

La strategia crossmediale è stata ulteriormente potenziata dall’integrazione di canali diversi e da una significativa presenza su piattaforme digitali, offrendo una fruizione sempre più capillare e multicanale. L’obiettivo di raggiungere ogni settimana quasi tutti gli italiani si riflette nei numeri e nel ruolo centrale che RadioMediaset ha assunto tra i principali protagonisti dell'informazione e dell'intrattenimento audio nazionale.

Le emittenti del gruppo e il modello crossmediale

RadioMediaset comprende sei radio che, oltre a coprire una vasta gamma di generi musicali e target di pubblico, rappresentano alcuni dei brand storici e più identificativi del panorama radiofonico nazionale. Radio 105 e Virgin Radio si distinguono rispettivamente nell’intrattenimento generalista e nella musica rock, mentre R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba contribuiscono ad ampliare e diversificare l’offerta. Il gruppo ha raggiunto risultati importanti anche grazie a relazioni commerciali consolidate e alla capacità di attrarre pubblicità attraverso una presenza trasversale tra analogico, digitale terrestre e streaming online.

Il modello crossmediale elaborato negli ultimi anni si inserisce in una tendenza più ampia che riguarda l’intero sistema radiofonico italiano, con una crescente attenzione alla presenza digitale e alla partnership tra radio, televisione e nuovi media. Le radio del gruppo si posizionano stabilmente ai vertici delle classifiche d’ascolto e risultano tra le più seguite, in linea con i dati del settore. Questa strategia ha permesso a RadioMediaset di rafforzare la sua leadership, di integrarsi in modo efficace nel sistema Mediaset e di contribuire in maniera significativa all’innovazione dell’offerta radiofonica nazionale.