Raffaella Griggi assumerà la conduzione di “Chi l'ha visto?” su Rai 3 a partire dal 23 settembre. Questo passaggio di testimone con Federica Sciarelli, annunciato il 28 luglio 2026, si inserisce nel segno della continuità. Griggi, giornalista genovese classe 1973, ha espresso la sua emozione e il senso di grande responsabilità per il nuovo incarico, maturato dopo anni di esperienza come inviata e membro della redazione del programma.

“Sono sempre stata inviata: lo studio lo sentivo in cuffia, ma con i familiari degli scomparsi sono quasi sempre riuscita a instaurare rapporti di fiducia, forse per il mio senso del rispetto, del pudore e un pizzico di intuito da buona genovese”, ha dichiarato Griggi.

Ha aggiunto di sentire una profonda responsabilità nel raccogliere il testimone da chi “non soltanto lo ha condotto, ma ne è stata l’anima ed è amatissima dal pubblico che è sempre stato presente”.

Il percorso professionale di Raffaella Griggi

Griggi vanta oltre vent'anni di esperienza nella cronaca nera, con incursioni anche nel giornalismo sportivo. La sua carriera è iniziata nell'emittente locale Telenord, dove ha seguito eventi di rilievo come il G8 di Genova nel 2001, e ha collaborato con le pagine genovesi di Repubblica. Il suo approdo alle reti nazionali l'ha vista impegnata dal 2011 a “La vita in diretta” e successivamente a “UnoMattina” su Rai 1, prima di unirsi alla squadra di “Chi l'ha visto?” nel 2017.

Durante la sua permanenza nel programma, ha firmato numerosi servizi significativi, tra cui l'intervista a Salvatore Parolisi fuori dal carcere e la copertura dell'omicidio di Giulia Cecchettin.

Continuità e valorizzazione del team

La nuova stagione di “Chi l'ha visto?” prenderà il via il 23 settembre su Rai 3, mantenendo la squadra storica di inviati e autori. Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai, ha evidenziato che la scelta di Raffaella Griggi “nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l'ha visto?”. La sua esperienza interna alla redazione e come inviata, unita alla sua riconosciuta professionalità, rappresenta “la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase”.

Corsini ha inoltre sottolineato l'obiettivo di rafforzare l'identità del programma, valorizzando ulteriormente il lavoro corale della redazione e degli inviati. Questi ultimi saranno coinvolti in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo, rendendo la conduzione “il punto di sintesi di una squadra, sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio”. Griggi ha espresso la speranza di non deludere il pubblico, la Rai e Federica Sciarelli, riconoscendo il ruolo fondamentale della collaborazione tra colleghi.

“Chi l'ha visto?”: un programma di servizio

Nato nel 1989, “Chi l'ha visto?” è un programma televisivo di Rai 3 dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di complessi casi di cronaca.

Il programma si è affermato come uno dei principali esempi di giornalismo di servizio in Italia, coinvolgendo attivamente il pubblico da casa e collaborando con associazioni come Penelope. Nel corso degli anni, la trasmissione ha contribuito alla soluzione di numerosi casi, anche grazie alla partecipazione attiva dei telespettatori che forniscono segnalazioni e informazioni utili alle indagini.