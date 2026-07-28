Raffaella Griggi, giornalista genovese, emerge come la figura più accreditata per assumere la conduzione di Chi l’ha visto?, l'iconico programma di Rai 3. Il suo nome si impone con forza nella rosa dei candidati interni per la successione a Federica Sciarelli, la cui eredità al timone della trasmissione è indubbiamente significativa. La scelta di Griggi è motivata dalla sua profonda conoscenza del format e dalla vasta esperienza maturata all'interno della redazione, fattori considerati cruciali per garantire una continuità stilistica e operativa essenziale per un programma di tale complessità e importanza sociale.

Il percorso professionale di Raffaella Griggi

Il percorso professionale di Raffaella Griggi ha preso avvio nella carta stampata, dove ha lavorato per l'edizione ligure di un noto quotidiano nazionale, concentrandosi su sport e cronaca. Ha poi esteso la sua esperienza collaborando con diverse emittenti televisive locali, affinando le sue capacità di cronista versatile. Un momento significativo della sua carriera è stato il racconto del G8 di Genova nel 2001, un evento complesso e drammatico che l'ha confrontata con una delle pagine più difficili della storia italiana recente. Successivamente, Griggi è approdata alle reti nazionali, lavorando per canali come Sky Tg24, La7 e Mediaset, oltre a partecipare a programmi di Rai 1 quali La vita in diretta e UnoMattina.

L’esperienza a ‘Chi l’ha visto?’ e la rosa dei candidati

L'approdo a Chi l'ha visto? nel 2017 ha segnato una svolta cruciale per Raffaella Griggi. All'interno del programma, si è distinta per la realizzazione di numerosi servizi su vicende complesse, spesso legate alla cronaca nera e alla ricerca di persone scomparse. La sua costante presenza sul campo, unita a un tono misurato e alla cura nel racconto delle storie, l'hanno resa una figura autorevole e credibile, profondamente riconoscibile dal pubblico della trasmissione. Tra gli altri nomi in corsa per la conduzione figurano Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti, tutti giornalisti con una consolidata esperienza all'interno della redazione del programma.

La recente trasferta romana di Griggi ha intensificato le speculazioni su una sua imminente nomina, sebbene non siano ancora pervenute conferme ufficiali dalla Rai.

Profilo e passioni di Raffaella Griggi

Al di là della sua attività giornalistica, Raffaella Griggi è una grande sportiva: vanta un passato da pallavolista, avendo giocato anche in serie B, ed è un'appassionata di sci e una fervente tifosa della Sampdoria. Nel corso della sua carriera, ha sempre mantenuto un profilo da freelance, collaborando con diverse testate e distinguendosi per la meticolosa cura e l'attenzione profusa nel racconto delle storie. Il suo solido percorso professionale e la profonda conoscenza del meccanismo di Chi l'ha visto? la rendono la candidata più forte per la futura conduzione del programma.