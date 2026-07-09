Il palinsesto di Rete 4 si prepara a una significativa trasformazione per la prossima stagione televisiva, ponendo Milo Infante al centro delle principali novità. Il noto giornalista e conduttore sarà infatti protagonista di un doppio impegno: il lancio del nuovo appuntamento quotidiano ‘Ore 11’ e la conduzione di una trasmissione in prima serata, in onda ogni martedì.

La presentazione dei nuovi palinsesti, illustrata dal direttore marketing strategico Mediaset, Federico di Chio, ha delineato una strategia chiara. Il programma ‘Ore 11’ è stato confermato in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, posizionandosi immediatamente dopo il TG4 delle 10.30.

Questa nuova proposta si concentrerà su cronaca, attualità e approfondimento, offrendo uno spazio dedicato all'informazione quotidiana.

‘Ore 11’: una mossa strategica per il daytime

Il progetto di ‘Ore 11’ è stato definito come sperimentale, rappresentando una scelta editoriale precisa da parte di Rete 4. L'obiettivo è rafforzare in modo significativo la presenza informativa della rete durante la fascia del daytime. Inserendosi in un orario mattutino strategico, il programma mira a garantire un flusso continuo di informazione che si estenderà fino a notte fonda, con l'eccezione di appuntamenti consolidati e di successo come ‘La signora in giallo’ e Forum.

La decisione di investire in un format di due ore nel daytime riflette la volontà di Mediaset di sperimentare nuove formule e di valutare direttamente la risposta del pubblico, senza imporre obiettivi di ascolto predefiniti.

Accanto a queste novità, la rete ha confermato la presenza di programmi già affermati e apprezzati, tra cui ‘Quarta Repubblica’, ‘Quarto Grado’, ‘Fuori dal coro’, ‘Dritto e rovescio’, ‘È sempre Cartabianca’ e ‘Zona Bianca’, che continueranno a rappresentare pilastri dell'offerta informativa.

Riorganizzazione della prima serata e volti noti

Oltre al debutto di Milo Infante nella prima serata del martedì, il palinsesto di Rete 4 vedrà un altro cambiamento di rilievo: lo spostamento di ‘È sempre Cartabianca’, condotto da Bianca Berlinguer, alla serata del mercoledì. Questa modifica, voluta direttamente dalla direzione Mediaset, è finalizzata a rendere il programma più riconoscibile e competitivo all'interno del variegato panorama televisivo attuale, permettendogli di trovare una sua identità ancora più forte.

Tra le ulteriori novità che arricchiranno l'offerta di Rete 4, spicca il nuovo programma ‘Giganti’, affidato a Toni Capuozzo, che sarà dedicato ai grandi protagonisti della storia. Anche la fascia dell'access prime time sarà oggetto di un rinnovamento: si conferma l'appuntamento con ‘4 di Sera’, condotto da Paolo Del Debbio, in onda dal lunedì al giovedì, mentre ‘RealPolitik’, con Tommaso Labate, sarà trasmesso dal venerdì alla domenica. La direzione della rete ha precisato che il processo di riorganizzazione è ancora in corso e che alcune formule potrebbero essere ulteriormente riviste e affinate nei prossimi mesi, indicando una fase di continua evoluzione per il canale.

Milo Infante: il profilo del conduttore

Milo Infante è un apprezzato giornalista e conduttore televisivo italiano, riconosciuto per la sua vasta esperienza in programmi dedicati all'approfondimento e all'attualità. Nel corso della sua carriera professionale, ha guidato con successo diverse trasmissioni su importanti reti nazionali, distinguendosi per la sua capacità di affrontare temi complessi di cronaca e società con un approccio sempre diretto, incisivo e informato. La sua presenza rafforza l'impegno di Rete 4 nell'informazione.