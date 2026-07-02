Dal 9 luglio, Netflix lancia la nuova versione de La Casa nella Prateria. A oltre quarant’anni dalla conclusione della serie originale, la saga della famiglia Ingalls si rinnova con un adattamento più attuale, mantenendo il nucleo narrativo ispirato all’infanzia di Laura Ingalls Wilder nel Midwest di fine Ottocento. La showrunner Rebecca Sonnenshine si è detta entusiasta di adattare queste storie per il pubblico globale di Netflix.

Nel reboot, Luke Bracey interpreta Charles Ingalls, ruolo reso celebre da Michael Landon. Alice Halsey è la giovane Laura, protagonista, affiancata da Skywalker Hughes (Mary) e Crosby Fitzgerald (Caroline, o Ma).

Il primo teaser Netflix sottolinea l’ottimismo familiare. La trama segue il viaggio degli Ingalls verso l’Ovest americano, a Independence, Kansas. Laura, con il cane Jack, i genitori e la sorella, affronta le sfide della frontiera – incendi, lupi e malattie – narrate dalla sua voce.

Un Nuovo Sguardo: Nazione Osage e Frontiera

Netflix bilancia il classico dramma familiare e la narrazione pionieristica con una visione più moderna e inclusiva. Una novità significativa è l’attenzione alle popolazioni native americane, in particolare alla Nazione Osage. La serie dedica ampio spazio a una famiglia Osage per una rappresentazione autentica, grazie alla collaborazione con consulenti culturali e artisti nativi.

L'Eredità di una Saga Iconica

La serie originale NBC, con Michael Landon produttore esecutivo e protagonista, fu un successo internazionale. I romanzi di Laura Ingalls Wilder (anni Trenta e Quaranta) sono un pilastro della cultura popolare americana, veicolando valori di solidarietà, resilienza e scoperta. La serie degli anni Settanta e Ottanta divenne un fenomeno di costume, mantenendo vivo il ricordo della vita pionieristica.

Il nuovo adattamento Netflix preserva il patrimonio originale, offrendo valori e una nuova prospettiva sulla complessità storica e culturale della frontiera americana. L'approfondimento delle vicende Osage risponde a un'esigenza di narrazione contemporanea e inclusiva. L'arrivo della serie il 9 luglio è un'occasione per rivisitare una storia di famiglia, coraggio e dialogo, fedele allo spirito originale ma aggiornata.