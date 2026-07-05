Debutta martedì 7 luglio in prima serata su Retequattro "Le grandi domande di Freedom", l'ottava edizione del programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Il format si rinnova con studio e formula incentrati sui quesiti degli spettatori. Affronta storia, scienza, mistero e avventura, confrontando ipotesi con documenti e testimonianze, distinguendo fatti, interpretazioni e questioni.

La prima puntata esplora i filmati sugli Ufo diffusi dal governo statunitense, gli Ooparts ("reperti impossibili"), il Santo Graal e le leggende sui giganti.

Giacobbo lega la scelta degli Ufo all'attualità, citando analisi di immagini e documenti secretati. Sottolinea la trasversalità del pubblico, unito dal desiderio di conoscenza, dai bambini agli anziani.

Interazione e pubblico trasversale

Il programma valorizza l'interazione: le domande da web e incontri dal vivo guidano gli approfondimenti. Giacobbo descrive un "rapporto dialettico" con un pubblico attivo. La famiglia è coinvolta: la moglie è autrice e stratega; le figlie offrono uno sguardo sulle nuove generazioni, rendendolo attrattivo ai giovani.

Carriera, progetti e confronti

"Le grandi domande di Freedom" occupa il martedì sera estivo di Retequattro, mantenendo il viaggio come filo conduttore.

Roberto Giacobbo vanta 26 anni consecutivi in prima serata su La7, Rai e Mediaset, un percorso unico. Anticipa progetti sull'Asia (Cina, Corea) e nuovi approfondimenti sull'Egitto. Riguardo ad Alberto Angela, Giacobbo menziona una "sana competizione" e un dialogo costruttivo. La continuità di "Freedom" dimostra adattabilità e capacità di coinvolgere un pubblico vasto.