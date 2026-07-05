La fiction italiana piange la scomparsa di Tiziana Aristarco, regista di spicco, venuta a mancare all'età di 66 anni. La sua lunga e prolifica carriera è stata costellata da successi televisivi che hanno segnato il panorama nazionale. Tra le sue opere più celebri si annoverano Mina Settembre (anche la terza stagione) e Un medico in famiglia, dove iniziò come aiuto regista nel 1998 per poi assumerne la direzione. Il suo talento si è espresso anche in serie amate dal pubblico come Provaci ancora prof! (quarta e quinta stagione), Fuoriclasse, Raccontami, Come fai sbagli, Compagni di scuola e Casa famiglia 2.

Figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, Tiziana Aristarco aveva intrapreso la sua carriera in Rai in giovane età come aiuto regista. Era sposata con il regista Riccardo Donna e lascia due figli.

L'attrice Serena Rossi, protagonista di Mina Settembre, ha espresso il suo profondo dolore su Instagram. Rossi ha descritto Aristarco non solo come una "professionista straordinaria" e una regista "alla ricerca di verità profonda e di bellezza", ma anche come "una guida, un porto sicuro". Ha ricordato la sua "tenacia, grande ironia e dolcezza infinita", il loro legame "al primo sguardo" e l'amore che Aristarco ha saputo donare a tutti.

La Carriera e i Progetti Principali

La filmografia televisiva di Aristarco si è sviluppata dagli anni Novanta ai Duemilaventi.

Dopo le prime esperienze in Rai come aiuto regista in programmi quali La Domenica in… degli italiani, Il tempo delle scelte e Sottovoce, si è dedicata con successo alla regia di fiction. Ha diretto episodi di Un medico in famiglia (anche nella seconda stagione), Compagni di scuola, Casa famiglia 2, Raccontami, Provaci ancora prof!, Fuoriclasse e Come fai sbagli.

«Mina Settembre»: Un Ritratto di Napoli e una Protagonista Empatica

Nel 2021, Tiziana Aristarco ha portato sul piccolo schermo la serie Mina Settembre, ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni. Prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, la serie è ambientata nella Napoli contemporanea, narrando le vicende di un'assistente sociale dal cuore empatico, la cui personalità si muove tra commedia e dramma.

Le ambientazioni reali, come il Rione Sanità, hanno conferito autenticità. La fiction, in dodici episodi, ha fuso elementi di commedia, sentimento e mistero, offrendo uno sguardo su Napoli lontano dalle rappresentazioni idealizzate. Aristarco è riuscita a restituire una visione della città fatta di solidarietà, ironia e stupore, una caratteristica distintiva della sua regia. La protagonista, interpretata da Serena Rossi, è stata delineata come un'assistente sociale impegnata a gestire sentimenti personali complessi e un profondo impegno verso gli altri. Napoli è diventata non solo sfondo, ma un vero e proprio personaggio vivo e parte integrante della narrazione di Aristarco, a testimonianza della sua sensibilità e dedizione.