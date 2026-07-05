L'attrice Serena Rossi sarà la protagonista della nuova serie televisiva "La famiglia Panini", un progetto che mira a valorizzare le figure femminili che hanno lasciato un segno profondo nella storia economica e culturale italiana. La serie, presentata ufficialmente il 5 luglio 2026, ripercorre la vita e l'attività di una donna imprenditrice che, come evidenziato dalla stessa Rossi, "ha fatto grande l'Italia con la sua visione". Questa produzione si inserisce nel contesto di Italian Global Series, un'iniziativa dedicata a raccontare le eccellenze del Paese attraverso la fiction.

Ambientata tra Torino e Modena, città legate indissolubilmente alla storia della famiglia Panini e della sua celebre azienda di figurine, la serie vedrà la luce in prima serata in autunno. Serena Rossi ha dichiarato che il suo personaggio "rappresenta tante lavoratrici che, a dispetto del periodo storico e delle difficoltà, hanno saputo ribaltare ogni pronostico e contribuire in modo determinante all’immagine dell’Italia nel mondo". La produzione, affidata a un team creativo italiano, si distingue per una scrittura attenta a restituire autenticità ai contesti storici ed economici in cui si muove la protagonista.

L'impatto femminile nell'industria italiana

La narrazione si focalizza sul ruolo cruciale delle donne nell’epopea industriale italiana.

Oltre alla parabola professionale e umana della protagonista, "La famiglia Panini" esplora le trasformazioni sociali del secondo Novecento e l'influenza della crescita economica sulle realtà familiari. L'azienda Panini, fondata a Modena nel 1961, è divenuta un'icona internazionale grazie alle sue figurine, simbolo di un'Italia laboriosa, moderna e innovativa. L'ambientazione tra Torino e Modena sottolinea i profondi legami industriali e sportivi di queste città.

Il progetto si configura come una delle prime produzioni della nuova piattaforma Italian Global Series, interamente dedicata a storie di successo imprenditoriale italiano. L'iniziativa mira a dimostrare come la fiction possa contribuire alla riscoperta di figure meno note ma essenziali per comprendere la crescita sociale ed economica del Paese.

Il cast, che affianca Serena Rossi, include interpreti italiani di spicco, confermando un forte radicamento nel panorama attoriale nazionale.

Serena Rossi: l'impegno per le storie di successo

Serena Rossi, da tempo impegnata a valorizzare storie di lavoro, famiglie e donne resilienti, ha evidenziato come questo ruolo sia una "sfida e un'opportunità" per mostrare il contributo femminile all'Italia contemporanea. L'attrice, con numerose partecipazioni a film e serie di successo, ha consolidato un profilo che unisce il racconto popolare alla qualità artistica. La produzione, attraverso la storia della protagonista, intende offrire uno spaccato realistico di un periodo cruciale, sottolineando "la capacità delle donne di tenere insieme la famiglia, l’impresa e la crescita collettiva".

L'azienda Panini, oltre a essere leader mondiale nel settore delle figurine, è spesso oggetto di analisi per la sua vasta influenza culturale. La serie permette di ripercorrere non solo una storia aziendale, ma anche le profonde trasformazioni della società italiana. "La famiglia Panini" si inserisce pienamente nella tradizione delle fiction italiane dedicate alle eccellenze imprenditoriali, mirando a un pubblico ampio e interessato alle storie vere di donne e uomini che hanno reso l'Italia un punto di riferimento globale.