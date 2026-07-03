Non c'è nessun ritorno di fiamma in corso tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ed è stata lei stessa a confermarlo nel corso di una live che ha fatto su TikTok l'altra sera. Infastidita dai commenti di chi è convinto che si starebbe rivedendo con l'ex fidanzato, la ballerina ha sottolineato che tra loro è finita al Grande Fratello e chi pensa il contrario starebbe creando film.

I rumor sulle vacanze alle Baleari

Gli Shailenzo sono stati una delle coppie più amate dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, forse la più discussa anche a distanza di anni dalla rottura davanti alle telecamere.

Nell'ultimo periodo sui social c'è chi si è detto convinto che Shaila e Lorenzo avrebbero trascorso qualche giorno di vacanza insieme: questa teoria è nata quando i due hanno postato contenuti da Ibiza e Formentera, dove hanno soggiornato con i rispettivi amici.

L'altra sera, però, la ballerina ha dato una risposta piuttosto pungente a chi le ha scritto che si sarebbe riavvicinata a Spolverato.

Lo sfogo di Shaila in diretta

"Ancora? Tra noi è finita al GF, ve l'ho già detto. Vi fate film, ma questo non è un problema mio", ha esordito Shaila nel discorso con il quale ha smentito il ritorno di fiamma con Lorenzo per l'ennesima volta.

L'ex velina è apparsa piuttosto infastidita dai commenti di chi continua ad accostarla a Spolverato, infatti ad un certo punto ha aggiunto: "Fatevene una ragione, sono solo vostre fantasie mentali".

"Volete pensare questo? Fatelo, ma non è così", ha concluso la ballerina in live.

Effettivamente sono passati tre anni 🤣 pic.twitter.com/5rVdZAUbTD — In 𝕊𝕠𝕟𝕚𝕦𝕔𝕔𝕚𝕒 Veritas ⛓️🤺👑Capofandom™️ (@LaCapofandom) July 2, 2026

Le opinioni sui social

Anche se è passato più di un anno e mezzo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato, Shaila e Lorenzo continuano ad essere tra i personaggi più chiacchierati sui social.

"Sono passati anni e noi ancora qui a parlarle, siamo folli", "Per me lei non dice la verità", "Ancora? Che incubo", "Finta e falsa anche quando fa le prediche", "In questo caso ha ragione, lo ha lasciato lei e non lo ha più voluto, fine", "Mah", "Non so se crederle", "Forse si è indispettita così tanto perché ha un altro", "Basta, per carità", "Non ne posso più io, figuriamoci lei", si legge su X in queste ultime ore.