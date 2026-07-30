Dopo un mese trascorso sotto i riflettori, Soraya e Cristian di Temptation Island hanno deciso di lasciare il programma separandosi. Il destino mediatico di lei sembra già chiaro.

Soraya Sabetta, ventitreenne protagonista dell'edizione 2026 di Temptation Island, sembra destinata a un futuro mediatico già scritto. Oltre all'esposizione di un nastro sentimentale ormai logorato, Soraya si è presa la scena nell'ultima edizione di Temptation Island mostrandosi come interprete di affilatissimo cinismo socio-economiche. Cioè, come una giovane donna forse un po' troppo attenta alle rigide ragioni del censo e della gratitudine pretesa.

Chi è Soraya Sabetta

Nata e cresciuta nella Capitale, introdotta fin da giovanissima negli uffici dell’azienda paterna descritta come una solida realtà di gestioni e partecipazioni finanziarie, Soraya ha raccontato di avere anche una certa naturale inclinazione verso il mondo del make-up e dello spettacolo. A Temptation Island è giunta non solo per capriccio d’ambizione, ma per verificare la consistenza del proprio legame con Cristian Mascolino, ventottenne col quale ha condiviso poco meno di un biennio d’intenzioni e una convivenza di un anno circa.

Da subito, la giovane romana ha espresso a parole e poi con reazioni e atteggiamenti un sentimento di noia crescente nei riguardi di Cristian. Confessandosi con le compagne e a favore di telecamere, Soraya ha lasciato di essere poco coinvolta dal suo compagno.

Tutto l’entusiasmo dell’intimità sembra una promessa irrealizzabile. E il compagno, nel suo giudizio, è stato ridotto all’ombra d’un "morto vivente".

Ma quell'insoddisfazione emotiva si è ben presto svelata sotto una luce diversa: come il doloroso divario fra due mondi irreconciliabili. Nella puntata in onda il 29 luglio, Cristian e Soraya sono stati chiamati all'ultimo confronto. In pochi credono che tra i due ci sarebbe stata una riconciliazione. E, di fatti, è arrivata la definitiva separazione. Già nella prima parte del falò di chiarimento, andata in scena nella puntata trasmessa il 27 del mese, le cose avevano subito preso una brutta piega.

Il destino di Soraya, la protagonista più criticata di Temptation Island 2026

In quell'occasione, Soraya aveva ribadito la mancanza assoluta di attenzioni e di complicità fisica ed emotiva da parte del compagno. Aveva poi dichiato di non amarlo più. Aveva anche definito Dimitri, il suo tentatore, "uno strumento" che le aveva permesso di capire cosa lei meritasse davvero. Nella puntata del 29 luglio, Soraya Sabetta ha affrontato il confronto con l'ex fidanzato Cristian Mascolino "un mese dopo" il falò. La ragazza ha pianto, scusandosi per i suoi comportamenti passati.

"Mi è dispiaciuto molto per alcune cose che ho detto, l’ho discriminato, l’ho umiliato", ha ammesso la giovane romana. E ha poi ammesso di aver cercato Cristian subito dopo il rientro a casa nel tentativo di chiarire e salvare la loro storia.

Soraya ha di nuovo tirato fuori gli artigli quando Cristian ha confessato di frequentare la single Nicole da pochissimi giorni dopo il falò, rivelendo che c'era già stato qualche contatto fisico con lei. E qui Soraya è passata all'attacco: "Io, a Dimitri, non rispondo nemmeno, lui voleva una cosa seria con me, ma non mi sembrava corretto verso di te".

Soraya è uscita dunque dall'ultimo confronto in modo profondamente contraddittorio, mostrandosi prima vulnerabile e poi fortemente ferita e risentita. E di nuovo il pubblico sembra essersi schierato dalla parte di Cristian.

Un personaggio divisivo

In realtà, erano bastate due puntante per far sì che i telespettatori scegliessero chi difendere e chi condannate.

In tanti, via social, hanno infatti giudicato con severità gli atteggiamenti della giovane romana, rea di aver espresso una troppo naturale e celere volatilità sentimentale. In poche ore, infatti, Soraya si è avvicinata al tentatore Dimitri Hristov, dimostrando di essere pronta a esprimere vezzosa e sfrontata confidenza nei suoi confronti, pur sapendo di essere vista dal compagno.

Altre critiche le sono piovute addosso per via di certe sue dichiarazioni. La giovane romana ha per esempio denunciato in prima serata di aver interceduto presso il genitore per garantire a Cristian un impiego a tempo indeterminato e ci ha tenuto a sottolineare tra i propri meriti l’estinzione delle rate dell’automobile e la copertura del canone di locazione.

Così facendo, Soraya ha trasformato la propria relazione in un processo d’inclusione ed esclusione sociale.

Il contrasto, quasi comico nella sua crudezza, si è manifestato quando il dettaglio di una maschera da collezione di Spider-Man acquistata dal giovane per una cinquantina di euro è stato assurto a simbolo di una colpa imperdonabile. Cristian, a giudizio di Soraya, avrebbe avuto l’ardire di rivendicare una propria infantile spensieratezza a cospetto di chi, potendo disporre della carta di credito aziendale, confonde la tutela dell’altro con l’esercizio di un tacito dominio.

Suggestione Uomini e Donne: Soraya verso il trono

Dinanzi al fuoco dell'ultimo falò di confronto, Soraya e Cristian non hanno saputo chiarirsi.

Il pubblico, che si aspettava una rottura, ha avuto conferma delle proprie sensazioni. Da tempo, varie anticipazioni social affermavano che i due fossero ormai distanti. Nessuna sorpresa, dunque: era facile intuire che dopo il programma sarebbe arrivata una separazione non meno che inevitabile. Ma ora l'attenzione dell'opinione pubblica si sposta sul destino mediatico di Soraya.

Le indiscrezioni che la vorrebbero al varco della casa del Grande Fratello VIP appaiono, a una prova dei fatti, per ora prive di qualsiasi riscontro formale. Non ci sarebbero insomma trattative in corso né segnali che attestino un suo immediato reclutamento nel reality di Cinecittà. Assai più verosimile e dotata di una sua interna coerenza narrativa appare invece l’ipotesi che la vedrebbe approdare, con l’aprirsi della stagione autunnale, come protagonista di Uomini e Donne.

Soraya dovrebbe dunque occupare il trono classico in quel teatro dove le passioni vengono catalogate ed esposte secondo codici precisi. Lì Soraya potrebbe forse tentare la ricerca di un affetto più adeguato alle sue idee socioeconomice. O quantomeno misurarsi nuovamente con quello specchio televisivo che prima l’ha lusingata e poi spietatamente giudicata.

Secondo quanto raccontanto dalla stessa protagonista, Soraya avrebbe scelto di non dare seguito alla conoscenza con il tentatore Dimitri, decidendo di smettere di sentirlo fuori dal reality. Cristian starebbe invece continuando a frequentare lontano dalle telecamere la tentatrice Nicole.