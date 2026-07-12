Salvo Sottile si appresta a guidare Ore 14 su Rai 2, definendolo un marchio importante per la Rai, sia nel daytime che in prima serata. Il conduttore ha espresso l'intenzione di imprimere il proprio stile, affrontando il nuovo incarico con umiltà. Tali dichiarazioni sono emerse durante la sua partecipazione a Il libro possibile, festival sostenuto da Pirelli, la cui prima fase si è conclusa a Polignano e proseguirà a Vieste dal 21 al 25 luglio.

La sua nuova conduzione ha generato un confronto con il precedente 'timoniere', Milo Infante. Quest'ultimo, in un'intervista, aveva auspicato un cambio di nome per Ore 14 dopo il suo passaggio a Mediaset, paragonando la situazione al ritiro di una maglia nel calcio.

Sottile ha replicato sui social che 'le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi, non quando cambi azienda'. Ha poi chiarito che la Rai ha scelto di mantenere il titolo Ore 14, considerandolo un brand importante; il cambio nome non era sua competenza.

Il dibattito sul brand

Il dibattito tra i due giornalisti ha incluso un riferimento ironico di Sottile, che ha ricordato come Infante abbia intitolato il suo nuovo programma su Mediaset 'Ore 11', definendolo 'in pratica, Ore 14… con il fuso orario di Mediaset'. Sottile ha ribadito che i programmi televisivi sono marchi editoriali che appartengono alle aziende, con riconoscibilità pluriennale, giustificando così la scelta Rai di conservarne il nome.

Durante il festival pugliese, Sottile ha illustrato il suo approccio alla conduzione su Rai 2, spiegando l'intenzione di 'unire il rigore giornalistico e l’autorevolezza del servizio pubblico a un racconto della cronaca innovativo'. L'obiettivo è fornire al pubblico strumenti per comprendere gli eventi. Ha inoltre evidenziato il ruolo dei social media, che 'alimentano un diffuso desiderio di comprensione nei casi di cronaca' e fungono da 'amplificatore sociale', rappresentando un binario doppio per l'informazione e la formazione di un'opinione libera.

Sfida Ore 14 e l'esperienza FarWest

Sottile ha descritto la nuova conduzione di Ore 14 come una 'bella sfida', essendo un prodotto già consolidato.

Il suo obiettivo è farlo crescere sia nella fascia diurna che in quella serale, pur riconoscendo che il percorso sarà graduale, specialmente dopo il periodo estivo. Riguardo l'esperienza con FarWest su Rai 3, Sottile l'ha definita 'un figlio', un suo programma ideato tre anni fa, di grande soddisfazione. FarWest esplorava i 'Far West d’Italia', luoghi privi di regole e spesso ignorati, offrendo un 'porto franco' per analizzare storie e contesti poco visibili e fornire risposte adeguate.