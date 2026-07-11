La serata televisiva di venerdì ha visto un netto dominio negli ascolti tv per la partita dei Mondiali di calcio tra Spagna e Belgio. Trasmessa su Rai1, l'incontro ha catalizzato l'attenzione di ben 5.891.000 spettatori, conquistando un impressionante share del 37,9%. Questo risultato conferma il profondo interesse del pubblico italiano per le grandi competizioni sportive, in particolare quando si tratta di fasi decisive come i quarti di finale di un Mondiale. L'evento ha beneficiato di una copertura mediatica estesa, con una programmazione dedicata che ha incluso approfondimenti e commenti sia prima che dopo il fischio d'inizio, e la disponibilità in streaming su diverse piattaforme.

Il podio degli ascolti in prima serata

Alle spalle del dominio calcistico, la classifica degli ascolti di prime time ha visto al secondo posto “L’Erede” su Canale5, che ha saputo attrarre 1.645.000 spettatori, raggiungendo un 13,8% di share. Il terzo gradino del podio è stato occupato da “Quarto Grado” su Rete4, che ha registrato 886.000 spettatori e un 8,2% di share, confermando il suo seguito fedele.

Tra le altre proposte della serata, “Prey – La grande caccia” su Italia1 ha ottenuto 534.000 spettatori, pari a un 3,5% di share. Su Rai3, il programma “I migliori anni della nostra vita” ha raccolto 448.000 spettatori con il 2,9% di share. Rai2, con la serie “Noi”, ha totalizzato 396.000 spettatori e il 2,7% di share.

Il Nove ha proposto “I Migliori Fratelli di Crozza”, che ha interessato 374.000 spettatori con il 2,5% di share. Su La7, il film “Saturno contro” ha raggiunto 316.000 spettatori e il 2,1% di share, mentre “I delitti del BarLume” su Tv8 ha chiuso la lista con 280.000 spettatori e l’1,9% di share.

Wimbledon e il successo di Sinner nel pomeriggio

Il pomeriggio televisivo ha regalato un ottimo risultato per lo sport, in particolare grazie alla trasmissione su Tv8 della partita di Wimbledon tra Sinner e Djokovic. L’incontro di tennis ha catturato l’attenzione di 1.075.000 spettatori, registrando un significativo 11,4% di share. Questo dato sottolinea il crescente interesse per il tennis e, in particolare, per le performance dei talenti italiani nei grandi tornei internazionali.

Un successo che ha contribuito a una giornata televisiva caratterizzata da una forte presenza di eventi sportivi, capaci di catalizzare l'attenzione di un pubblico trasversale.

La vasta copertura dei Mondiali di calcio

La trasmissione della partita dei Mondiali Spagna-Belgio ha beneficiato di un'ampia offerta per gli spettatori. Oltre alla diretta su Rai1, l'evento è stato disponibile in streaming sulla piattaforma Dazn. La Rai ha dedicato un palinsesto completo all'evento, con una squadra di telecronisti e opinionisti che hanno arricchito la fruizione con analisi e commenti sia prima che dopo il match. Inoltre, per garantire la massima accessibilità, la piattaforma RaiPlay ha reso disponibili tutte le partite e gli highlights degli incontri giocati, offrendo diverse modalità di visione per gli appassionati di calcio.