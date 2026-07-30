Dal 31 luglio, debutta su Sky Crime e in streaming su Now la docu-serie "Squatters: come ti libero casa". Il programma affronta le occupazioni abusive, immergendosi nelle storie di chi subisce la perdita temporanea della propria abitazione. La serie evidenzia il conflitto tra proprietari esasperati e un sistema giudiziario spesso lento, ponendo al centro la dimensione emotiva: rabbia, paura e determinazione di chi lotta per recuperare la casa. A guidare gli interventi è Flash Shelton, con un approccio diretto e pragmatico. Ogni episodio svela strategie articolate e una tensione crescente, dove decisioni rapide e mosse inaspettate possono ribaltare l'esito.

La docu-serie mira a restituire la dimensione umana a una problematica, trasformando il racconto in un'esperienza coinvolgente.

Flash Shelton: esperienza e strategie

Flash Shelton, volto della serie nella lotta alle occupazioni abusive, vanta esperienza. Nel 2019, liberò l'abitazione di sua madre da sette squatters. Questa esperienza, unita alla sua formazione come bouncer, lo ha portato a sviluppare competenze nell'home security e nella gestione di situazioni conflittuali. Nel suo operato, Shelton unisce competenze legali precise a una spiccata capacità di mediazione e de-escalation. La serie illustra la complessità dei casi: in un episodio, Shelton restituisce 100 dollari a una donna che aveva pagato un affitto a un falso locatore, distinguendo tra responsabili e vittime.

Altri casi rivelano come l'affitto fraudolento di stanze tramite piattaforme digitali complichi gli interventi, sfumando il confine tra illecito amministrativo e penale.

Contesto legale e impatto umano

La docu-serie analizza un fenomeno in crescita, che solleva allarme sociale e giuridico. Shelton chiarisce che la presenza di contratti di locazione fraudolenti complica lo sgombero, trasformando molti casi in controversie civili. Una delle strategie più efficaci consiste nell'intestare il contratto di locazione a un fiduciario, come Shelton, prima dell'insediamento degli occupanti, permettendo al proprietario di recuperare la disponibilità legale dell'immobile. La serie sottolinea che la posta in gioco non è solo materiale: episodi toccanti mostrano come la priorità possa essere data alla salvaguardia di animali o beni familiari di grande valore affettivo.

La narrazione complessa del format, intrecciando cronaca giudiziaria, storie personali e scelte di vita, offre agli spettatori uno sguardo diretto e documentato su una delle problematiche più discusse della società contemporanea.