Cambio di programmazione per Tempesta d'amore nel palinsesto autunnale di Rete 4. A partire da lunedì 24 agosto, la storica soap opera tedesca andrà in onda in una nuova collocazione oraria per lasciare spazio al debutto di Ore 11, il nuovo programma d'informazione e cronaca nera affidato al giornalista Milo Infante, reduce dall'addio alla Rai. La modifica rientra nel riassetto della fascia mattutina della rete Mediaset in vista della nuova stagione televisiva.

Tempesta d'amore anticipata alle 9:30: il nuovo orario su Rete 4

Dal 24 agosto, Tempesta d'amore prenderà il via intorno alle 9:30, con circa un'ora di anticipo rispetto all'attuale collocazione.

La soap accompagnerà il pubblico fino alle 10:30, orario in cui la linea passerà al TG4, mentre alle 11:00 debutterà Ore 11, il nuovo programma quotidiano condotto da Milo Infante, chiamato a rafforzare l'offerta informativa della mattinata di Rete 4.

Si tratta di un cambiamento significativo per gli appassionati della serie ambientata al Fürstenhof, che dovranno abituarsi a un appuntamento anticipato rispetto agli ultimi mesi.

Il bilancio Auditel di Tempesta d'amore nella fascia mattutina

Il trasferimento di Tempesta d'amore nella fascia mattutina, avvenuto nel 2024 dopo il lungo percorso nel preserale, si è rivelato una scelta positiva per Rete 4.

La soap ha infatti mantenuto un pubblico fedele, registrando una media compresa tra il 4% e il 5% di share, con ascolti che oscillano generalmente tra 200 mila e 300 mila telespettatori, risultati considerati soddisfacenti per la fascia e in linea con gli obiettivi della rete.

Nel corso della stagione non sono mancati picchi superiori alla media, soprattutto durante gli episodi più attesi, confermando come Tempesta d'amore continui a rappresentare uno dei punti di riferimento del daytime di Rete 4, nonostante gli oltre vent'anni di programmazione.

Con il nuovo orario delle 9:30, Mediaset punta a preservare il pubblico storico della soap e, allo stesso tempo, a creare un traino efficace verso il TG4 e il debutto di Ore 11, uno dei principali investimenti editoriali della rete per la stagione televisiva 2026/2027.