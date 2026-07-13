Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 luglio svelano che Maxi tradirà la fiducia di Henry denunciando sua madre Sophia per riciclaggio di denaro.

Vincent sopraffatto dalla gelosia per Markus

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio prendono il via dal rifiuto di Katja di lasciare con Vincent l'hotel: il veterinario accecato dalla gelosia affronterà Markus. Convinto che quest'ultimo voglia riconquistare Katja, Vincent agirà d'impulso compiendo un'azione riprovevole, ma poi approfitterà della situazione per riavvicinarsi a Katja, fino a che Fanny non scoprirà ciò che ha fatto chiudendo con lui.

Vincent allora deciderà di confessare tutto a Katja. La donna spingerà Vincent a dire tutto a Markus.

I problemi con il gusto di Greta non si attenueranno e quando Sophia chiederà la creazione di nuovi piatti per il suo compleanno, la cuoca si affiderà ad un rituale di Michael. Lo stesso rituale verrà poi ripetuto con Miro, temendo che la prima volta non sia andato a buon fine.

Larissa vuole organizzare un finto matrimonio

Per ottenere la sua eredità, Larissa prenderà una decisione inaspettata. La francese chiederà a Michael di mettere in piedi un finto matrimonio per poter avere il suo denaro. Yannik a questo punto prenderà l'iniziativa.

Maxi passerà un'informazione su Sophia senza dire nulla a Henry.

La ragazza, sentendosi in colpa, accompagnerà Henry la brunch di compleanno della madre ma poi Georg arriverà con una cattiva notizia. Henry confiderà a Maxi che la madre sarebbe pronta a tutto per proteggerlo e così la giovane si sentirà in colpa e deciderà di non fare più nulla contro Sophia. Quando Henry lascerà intendere di essere pronto al matrimonio, Maxi deciderà di confessare al fidanzato di aver denunciato Sophia per riciclaggio di denaro.

Alexandra e Markus si sentiranno vicini a riprendersi l'hotel, ma Christoph confesserà di provare ancora qualcosa per Sophia. Quest'ultima sarà pressata dai criminali mentre Alexandra metterà un piano che potrebbe avere conseguenza per tutti. Ben presto per Cristoph e Sophia giungerà il momento del confronto.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Christoph ha confessato ad Alexandra di nutrire sentimenti discordanti per Sophia. Maxi e Henry hanno capito di non avere le stesse intenzioni: la giovane vuole continuare, al contrario del suo fidanzato, a portare avanti il piano contro Sophia. Larissa ha compreso di provare dei sentimenti per Yannik ma lui ha avuto paura che si tratti di un nuovo colpo di testa dell'ereditiera francese.