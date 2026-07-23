Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 27 a venerdì 31 luglio svelano che dopo aver velocizzato il suo divorzio dal precedente matrimonio, Yannik si preparerà con Larissa alle nozze.

Vincent geloso del padre

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio prendono il via dal tentativo di Sophia di liberarsi dai criminali. Nel frattempo la dark lady proporrà un affare illecito a Christoph lui non saprà cosa fare.

Alfons con l'aiuto di Fanny organizzerà una sorpresa per la sua Hildegard ma un imprevisto rischierà di mandare tutto all'aria.

Anche il secondo tentativo dell'uomo di far felice la moglie potrebbe rovinare di nuovo tutto.

Markus verrà dimesso dall'ospedale e ringrazierà Katja per la sua vicinanza, Vincent sarà sempre più geloso.

Yannik accelererà le procedure di divorzio del suo vecchio matrimonio e sarà disposto a tutto pur di stare con Larissa. I due potranno finalmente dare il via ai preparativi del loro matrimonio.

Maxi scrive una lettera a Henry

Sophia vorrebbe entrare nel programma di protezione testimonio ma non riuscirà a stare lontana dal figlio. Henry quindi accuserà Maxi di aver messo sua madre in questa situazione difficile. La ragazza cercherà di riconquistare Henry ma lui si allontanerà. Nel tentativo disperato di non perderlo, Maxi vorrebbe aiutare Sophia nel suo piano di fuga.

Quando scoprirà che Henry non ha intenzione di seguire sua madre, Maxi incoraggiata da Larissa scriverà una lettera al suo amato, ma all'inizio la lettera non sembrerà sortire gli effetti desiderati.

Michael riceverà un regalo da un paziente, ma a poi si verificheranno delle situazioni ambigue fino a che qualcuno non si introdurrà in casa sua. Mentre cercherà di comprendere cosa sta succedendo, Michael incontrerà Anja, una donna conosciuta durante il viaggio in Sudamerica. La donna riuscirà a farsi ospitare ma avrà uno scopo ben preciso, cioè recuperare un oggetto che si trova a casa del medico.

Luis contatterà Greta per offrirle la gestione del suo ristorante. Miro non ne sarà contento e la accuserà di prendere decisioni senza consultarlo.

Lale proverà a fargli adottare un altro punto di vista della situazione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Vincent geloso del padre ha causato un incidente facendo di fatto avvicinare Katja a Markus. Larissa ha chiesto a Michael di mettere su un finto matrimonio per non perdere la sua eredità ma Yannik ha preso l'iniziativa per non perderla. Maxi ha passato delle informazioni su Sophia mettendola nei guai e Henry l'ha accusata di aver tradito la sua fiducia.