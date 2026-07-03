Dal 6 al 10 luglio vanno in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Sophia è pronta ad approfittare di una crisi tra Alexandra e Christoph: la dark lady infatti, si fa trovare in camicia da notte nella suite di Saalfeld insinuando il dubbio nella mente dell'albergatrice su un possibile tradimento del marito. Larissa invece racconta a Yannik di voler sposare Henry solo per una questione economica.

Gli episodi della longeva soap opera tedesca sono trasmessi dal lunedì al venerdì su Rete 4 alle ore 10:45, ma possono essere recuperati anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Inifinity.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore vedono ancora una volta al centro delle dinamiche Sophia. La donna cerca di avvicinarsi a Cristoph per capire se può ancora fidarsi o meno di lui. Durante un incontro in hotel per una degustazione di birra organizzato da Saafeld, Sophia si fa trovare con la camicia da notte nella suite del potente uomo d'affari. Ovviamente Alexandra pensa subito ad un tradimento da parte del marito e quindi decide di allontanarsi dalla struttura per qualche giorno.

Sophia sempre più protagonista, teme che suo figlio possa voltarle le spalle e chiede conforto a Christoph. Dal canto suo Henry finge di riavvicinarsi a sua madre, ma si tratta solo di un piano per smascherarla.

Piano che però inizia a fare acqua, visto che il sacchetto trovato nel bosco è sparito e quindi Henry, Maxi, Larissa iniziano a dubitare ognuno della buona fede dell'altro. Erik invece inizia a riprendere in mano la sua vita dopo essere stato rapito dalla dark lady: quest'ultima ha però deciso di risparmiargli la vita. Per quanto riguarda Greta e Miro ricevono i risulti delle analisi sul feto, mentre la cuoca è anche alle prese con lo stage di Charly: sebbene la new entry supera gli ostacoli, successivamente decide di tornare a casa perché sente la mancanza della famiglia. Michael dopo essere tornato dall'Amazzonia deve invece trovato un modo per finanziare il suo ultimo progetto di lavoro.

Il nuovo triangolo formato da Yannik, Larissa e Henry

Intanto Larissa è sempre più in crisi per via della decisione di Henry di tornare con la sua ex Maxi. Nonostante Larissa sia di buon umore, Yannik dubita vedendo la donna sempre in compagnia del suo ex (in realtà Henry e Larissa continuano a vedersi solo ed esclusivamente perché vogliono incastrare Sophia). Messa in guardia proprio dal suo ex, Larissa confida a Yannik di essere intenzionata a sposare Henry per incassare i soldi dell'eredità.