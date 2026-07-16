Dal 20 al 24 luglio su Rete4 alle ore 10:45 sono pronti ad andare in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Gli spoiler vedono Markus in pericolo di vita dopo un gravissimo incidente a cavallo: il ragazzo stringe amicizia con Vincent, ignaro che sia stato proprio quest'ultimo a causare la sua caduta. Sophia invece è sempre più in difficoltà perché costretta a restituire in pochi giorni i soldi che ha perso.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni legate ai nuovi appuntamenti di Tempesta d'amore ruotano tutte intorno alla gelosia che Vincent nutre nei confronti di Katja.

L'uomo infatti inizia a spiare la moglie e successivamente le propone di ricominciare una nuova vita insieme lontano dall'hotel. Successivamente Vincent fa sapere a Katja di volersi rivolgere ad uno specialista per lavorare sulla sua gelosia. Nel frattempo però l'uomo mette in atto un piano per far cadere da cavallo Markus: quest'ultimo a causa del brusco incidente rischia di perdere la vita. Lo stesso Vincent preso dai sensi di colpa per le condizioni di salute del "rivale" confessa a Katja di avergli fatto cavalcare Pegaso nonostante fosse al corrente che non si trattava di un cavallo semplice da gestire. Ovviamente la donna appare piuttosto sconvolta e decide di interrompere la relazione con il marito.

Ignaro che Vincent sia stato l'artefice del suo incidente, Markus si avvicina al veterinario ma quando scopre la verità va su tutte le furie.

In seguito all'ennesimo disastro culinario, Greta decide di fare degli accertamenti e scopre che la gravidanza le ha alterato il gusto. Larissa invece teme di essere licenziata dall'hotel e quindi inizia a valutare un matrimonio di convenienza con Michael.

Sophia in difficoltà

Maxi intercetta una telefonata compromettente su Sophia, ma il piano per incastrarla rischia di saltare. Intanto Henry convince la sua fidanzata ad accettare l'invito ricevuto dalla madre per andare al suo compleanno: durante l'evento, quest'ultima si complimenta con Maxi per la relazione con Henry.

Intanto quest'ultimo continua ad essere ignaro che probabilmente la sua fidanzata ha a che fare con la sparizione del corriere.

Sophia invece riceve un ultimatum in cui le viene detto che entro 10 giorni dovrà restituire i soldi che ha perso. Erik continua ad avere paura della dark lady al punto che chiede a Yvonne di partire per una vacanza.