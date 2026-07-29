In occasione dei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda dal 3 al 7 agosto su Rete4 alle ore 10:50, gli spoiler annunciano che Alexandra decide di annullare le nozze con Christoph poiché viene a conoscenza che l'uomo condivide delle attività illecite con Sophia Wagner. Intanto Maxi ed Henry sembrano ritrovare la serenità dopo il momento di crisi vissuto, al punto che sono pronti a convolare a nozze.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Tempesta d'amore, continuano a girare ancora una volta intorno al personaggio di Sophia Wagner.

Nel dettaglio, Alexandra continua a nutrire dubbi sul futuro con Christoph, ma nonostante tutto la donna decide di dare una seconda chance all'uomo. Di conseguenza i due ripropongono la scena del fidanzamento e successivamente annunciano le nozze. Durante i preparativi una cassa di Vermelho Escuro torna a riaccendere i sospetti in Alexandra sul fatto che il suo futuro marito sia entrato in affari illeciti proprio con Sophia. Una volta scoperta la verità sugli affari loschi tra la Wagner e Christoph, Alexandra decide di mandare a monte le nozze e trova il sostegno di Markus. Quest'ultimo comprende piano dei due sia stato messo in atto per prendere in mano le redini del Fürstenhof e quindi minaccia di denunciarli.

A quel punto Christoph si trasferisce da Werner, mentre Sophia decide di mettere in atto una nuova strategia per sbarazzarsi dell'organizzazione criminale che continua a minacciarla.

Anche Eric continua ad essere turbato dalla presenza della Wagner, ma su consiglio della moglie decide di trovarsi una nuova occupazione in modo da non pensare sempre ai fatti del passato. Larissa è pronta a convolare a nozze con Yannik, mentre Greta ha un malore e Miro decide di organizzare una vacanza. Alfons invece si vede respingere da Sophia alcuni giorni di ferie per festeggiare le nozze d’oro con Hildegard.

Torna il sereno tra Henry e Maxi

Gli spoiler riguardanti gli altri protagonisti della soap opera tedesca, riguardano un riavvicinamento tra Henry e Maxi.

I due si erano allontanati per un episodio legato a Sophia, ma il ragazzo sembra che sia riuscito a perdonare la sua amata. Dunque per celebrare la reunion, Henry ha chiesto a Maxi di diventare sua moglie ed è arrivato anche il benestare sia di Werner che della madre di lui.