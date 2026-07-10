Mediaset ha già deciso di anticipare la quarta puntata di Temptation Island al 13 luglio. Il motivo è noto: nonostante i grandi ascolti, Canale 5 eviterà il confronto con i Mondiali di calcio.

La puntata dell'8 luglio di Temptarion Island ha registrato un boom di ascolti. Per il programma è arrivato dunque un primato storico. I dati Auditel ufficiali sono eccellenti. Più di 4milioni di telespettatori. E uno share del 32,32%. Una cifra enorme per la prima serata estiva e che ha permesso a Mediaset di vincere la sfida con Rai 1. Il documentario Lino d'Italia – Storia di un italiano dedicato a Lino Banfi si è infatti fermato a 1.553.000 spettatori, pari al 10,65% di share.

Intanto, va registrato un cambio di programma nei palinsesti estivi di Canale 5. Mediaset ha già ufficializzato una variazione immediata nella programmazione di Temptation Island 2026, il docu-reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia anticiperà la quarta puntata.

L'appuntamento inizialmente previsto per la prima serata di mercoledì 15 luglio non andrà in onda nella sua collocazione ordinaria. I vertici dell'azienda di Cologno Monzese hanno optato per un anticipo strategico.

La strategia di Mediaset: Temptation Island evita lo scontro con i Mondiali di Calcio 2026

L'attesissimo appuntamento con il falò di confronto a tre tra Alessandra, Rosario e la single Giada verrà trasmesso lunedì 13 luglio.

La scelta dei vertici Mediaset risponde a una precisa logica di tutela del prodotto editoriale e di massimizzazione dello share.

Mercoledì prossimo sono infatti previste le attesissime semifinali dei Mondiali di Calcio 2026, un evento televisivo di portata globale che di certo catalizzarà l'attenzione di milioni di telespettatori, sottraendo inevitabilmente pubblico alla concorrenza.

Per evitare uno scontro diretto con il calcio internazionale, la Fascino Pgt e Mediaset hanno dunque preferito muovere la pedina di punta del proprio palinsesto estivo, collocandola all'inizio della settimana. Lunedì 13 luglio è il giorno perfetto: a inizio settimana prossima il palinsesto sportivo concederà una serata di pausa, lasciando a Filippo Bisciglia il campo libero per un perfetto contropiede!

Cosa aspettarsi dalla puntata di lunedì 13 luglio: il falò a tre e il destino di Cristian

L'anticipo della messa in onda farà di certo piacere a molti telespettatori, rimasti col fiato sospeso dopo i fatti della terza puntata dell'8 luglio. L'attenzione è tutta focalizzata sul confronto a tre tra la fidanzata Alessandra, il compagno Rosario e la tentatrice Giada (ex amica di lei). Già si parla di un evento eccezionale che scriverà, nel bene o nel male, la storia dello show.

Alessandra e Rosario dovranno decidere del loro destino. Faranno pace? Lasceranno il villaggio separati? Tutto è ancora aperto. Poi, i riflettori saranno puntati anche su Cristian e Soraya. Il fidanzato, dopo aver assistito tramite video a certi atteggiamenti intimi della compagna con il single Dimitri, ha preferito non richiedere il falò immediato.

Ma la tensione è alta. Pare infatti che Soraya già conoscesse Dimitri prima del programma...

L'appuntamento anticipato con le risposte a questi interrogativi è dunque fissato per lunedì 13 luglio, sempre in prima serata su Canale 5.