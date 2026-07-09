Il pubblico di Temptation Island 2026 non guarda soltanto alle coppie in crisi ma anche ai single che abitano i villaggi dei fidanzati. Tra le tentatrici ci sono parecchi nomi noti.

Sono tredici le tentatrici single scelte dalla produzione per animare il programma presentato Filippo Bisciglia e girato nel Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria.

Dal punto di vista culturale, il programma della Fascino Pgt sta dimostrando tutta la sua densità concettuale, imponendosi come un lucido e talvolta spietato racconto della contemporaneità. Il reality dei sentimenti è la drammatizzazione dei limiti dei legami sociali e affettivi contemporanei.

Lo show dove l'amore si scopre "malessere" e conflitto continuo, rito narcisistico, sanabile solo attraverso la tragica esposizione delle proprie miserie sentimentali, la negoziazione e i giochi di potere.

In tale dinamica sono fondamentali i single chiamati a tentare fidanzati e fidanzate. Molte di queste figure non risultano del tutto nuove all'audience televisiva o alla cronaca rosa. Il cast femminile rivela per esempio la presenza di modelle, influencer e volti già passati nei programmi Mediaset o legati a ex protagonisti storici del docu-reality.

Da Ciao Darwin ai reality: chi sono le single di Temptation Island

Tra i volti più riconoscibili della tredicesima edizione c'è quello di Nicole Cena.

Influencer dagli oltre 200.000 follower su Instagram, con un passato da figurante in programmi come Ciao Darwin, Scherzi a parte e GialappaShow. Una presenza, la sua, che alimenta il dibattito sulla reale ricerca di un legame sentimentale rispetto alla visibilità mediatica.

Ma è probabilmente inevitabile che il meccanismo di Temptation Island attiri personalità direttamente o indirettamente legate allo showbiz. O, addirittura, all'universo del programma. È il caso di Giulia Colacchi e Elisa Vaccargiu.

Giulia è anche lei un'influencer ed è stata finalista nazionale a Miss Mondo. Inoltre, è nota agli esperti di cronaca rosa per una passata relazione con Igor Zeetti. Zeetti è una vecchia conoscenza del format: è stato tentatore e poi compagno di Perla Vatiero in una delle passate edizioni.

Elisa è una content creator attiva sul web che in passato è stata legata sentimentalmente ad Alessio Bruno, uno dei fidanzati più discussi delle prime edizioni del reality targato Fascino Pgt.

Tra le altre single spicca Patrizia Zylka, imprenditrice nel settore tessile con un proprio brand di abbigliamento, nota nel circuito della moda per aver conseguito la fascia di Miss Lingerie 2025 ed essere già apparsa in produzioni televisive minori. Anche Lucrezia Mori, Vittoria Licata e Federica Maini sono modelle professioniste.

Molto interessante è poi il caso di Giada. Non un volto noto dei social o della tv, ma già conosciuta dalla coppia formata da Alessandra e Rosario. Giada è stata la miglior amica di Alessandra e in passato ha forse avuto una storiella con Rosario.

Cos'è successo nell'ultima puntata

La terza puntata di Temptation Island 2026, trasmessa l'8 luglio su Canale 5 ha mostrato un tesissimo falò di confronto anticipato tra Gabriele e Sara. Gabriele è scoppiato in lacrime ammettendo le proprie colpe e chiedendo scusa a Sara per i suoi comportamenti tossici. Nonostante il pianto e la dichiarazione di voler uscire insieme, Sara si è mostrata logorata dal dolore e incapace di proseguire. Alla fine, i due sono usciti separati dal programma.

Rosario ha inizialmente tentato di rifiutare il confronto chiesto da Alessandra. E al falò ha partecipato anche la tentatrice Giada. Il pubblico vedrà nella prossima puntata come si è svolto il confronto a tre.

Soraya ha messo in crisi Cristian apparendo molto vicina al single Dimitri. Guardando i video, Cristian si è sentito mancato di rispetto e ha ventilato l'idea di uscire dal programma.