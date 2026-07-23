L'avventura di Temptation Island entra nella sua fase più intensa e, con il triplo appuntamento previsto per la prossima settimana, il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste in gioco promette di regalare momenti destinati a lasciare il segno.

La settima puntata, in onda lunedì 27 luglio 2026 su Canale 5, si preannuncia ricca di emozioni, confronti delicati e decisioni che potrebbero cambiare definitivamente il destino dei protagonisti. Dopo una sesta puntata che ha alternato tensioni, lacrime e colpi di scena, l'attenzione si concentra su Diamante e Bernadette, una delle coppie più seguite di questa edizione.

Dopo giorni di riflessione nel villaggio, lui ha compreso di voler costruire il proprio futuro accanto alla fidanzata e ha deciso di sorprenderla con una romantica proposta di matrimonio. Resta però da capire quale sarà la reazione di Bernadette, profondamente scossa dai filmati che ha visto durante il percorso. Se da un lato il desiderio di sposarsi e creare una famiglia non è mai stato un segreto, dall'altro le delusioni vissute nel reality potrebbero rendere questo momento molto più complicato del previsto.

Soraya, Cristian e Giovanni: crisi sempre più profonde e nuovi legami

Sul fronte delle altre coppie, cresce la tensione tra Soraya e Cristian. Il ragazzo osserva con crescente amarezza il comportamento della fidanzata, che appare sempre più vicina al single Dimitri.

Tra i due la complicità aumenta giorno dopo giorno e le anticipazioni lasciano intendere che il loro rapporto potrebbe superare un limite importante, mettendo definitivamente in crisi la relazione con Cristian. Quest'ultimo è ormai convinto che Soraya stia vivendo una vera e propria nuova storia all'interno del villaggio. Anche Giovanni Grazioso sembra aver deciso di voltare pagina: dopo essersi sentito spesso ignorato e criticato da Sabrina, ha iniziato ad avvicinarsi alla single Elisa, con la quale sta instaurando un'intesa sempre più evidente. Sabrina, dal canto suo, non resterà indifferente davanti ai nuovi filmati del fidanzato, anche se continuerà parallelamente la sua conoscenza con il single Lory, rendendo la situazione ancora più intricata.

Falò anticipato e ritorni a sorpresa: il finale della puntata promette scintille

Le anticipazioni della settima puntata di Temptation Island riservano infine altri importanti colpi di scena. Una delle coppie ancora protagoniste del viaggio nei sentimenti chiederà infatti il falò di confronto anticipato, segno che la situazione è ormai arrivata a un punto di non ritorno. Ma le sorprese non finiscono qui. Il pubblico ritroverà anche Alessandra e Rosario e Gabriele e Sara, le due coppie che avevano lasciato il programma separandosi dopo il confronto finale.

A distanza di tempo, però, qualcosa sembra essere cambiato e i telespettatori scopriranno se i sentimenti hanno trovato nuovamente spazio oppure se la scelta di dirsi addio è rimasta definitiva.

Tra promesse d'amore, crisi sempre più profonde, confronti decisivi e ritorni inaspettati, la puntata di lunedì 27 luglio si candida a essere uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell'intera stagione di Temptation Island, capace di riscrivere gli equilibri del reality e regalare nuove emozioni fino all'ultimo minuto.

Ascolti record e successo senza precedenti per l'edizione 2026 di Temptation Island

Anche quest'anno Temptation Island si conferma uno dei programmi più seguiti dell'estate, conquistando puntata dopo puntata ascolti di assoluto rilievo. Il reality dei sentimenti continua a dominare la prima serata, attirando milioni di telespettatori e registrando ottimi risultati anche tra il pubblico più giovane e sui social, dove ogni episodio genera migliaia di commenti e diventa rapidamente uno degli argomenti più discussi.

Numeri che testimoniano il forte coinvolgimento del pubblico e spiegano la scelta di Mediaset di proporre un triplo appuntamento nella prossima settimana, un'occasione per accompagnare i telespettatori verso il gran finale di un'edizione che, tra emozioni, colpi di scena e storie d'amore in bilico, si sta rivelando una delle più apprezzate degli ultimi anni.