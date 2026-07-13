Mancano pochissime ore all'inizio della quarta puntata di Temptation Island, e i fan sanno già che si partirà dal falò di confronto che è rimasto in sospeso la scorsa settimana. Le anticipazioni del web svelano che oggi, 13 luglio, i telespettatori assisteranno al faccia a faccia tra Rosario, Alessandra e la single Giada, pronta a mostrare a tutti cosa si è scritta con il ragazzo prima di partecipare al reality.

Faccia a faccia decisivo a Temptation Island

La puntata di Temptation Island del 13 luglio inizierà con il falò di confronto tra Rosario e Alessandra, richiesto da lei e accettato da lui dopo diversi "no".

Per la prima volta nella storia del reality, però, a questo faccia a faccia parteciperà anche la ragazza che ha tentato il fidanzato sin dal primo giorno all'interno del villaggio.

"Vuoi andare a prendere il telefono?", chiederà Filippo Bisciglia quando Giada tirerà in ballo quello che sarebbe successo in passato tra lei e Rosario.

La single si dirà pronta a rendere pubblici i messaggi che si sarebbe scambiata con il compagno di Alessandra, per la gioia di quest'ultima.

I rumor sull'esito del confronto

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island ci sarà spazio anche per l'avvicinamento di Cristian ad una single (dovrebbe chiamarsi Flavia), un feeling improvviso che lascerà Soraya senza parole.

Nelle prossime ore inizierà anche il racconto del viaggio nei sentimenti di coppie che fino ad ora sono rimaste nell'ombra: Francesca vedrà video di Danilo che non le faranno piacere, invece Iris spiegherà perché ha scelto di partecipare al reality insieme al suo storico fidanzato.

Come andrà a finire questo falò a tre? I fan di Temptation Island se lo stanno domandando da giorni, ma sul web circolano solo indiscrezioni tutte da verificare su questa storia.

Stando a quello che si legge in rete in questo periodo la conoscenza tra Rosario e Giada non avrebbe avuto un seguito, anzi si dice che lui sarebbe riuscito ad ottenere un'ultima chance da Alessandra.

Si vocifera, infatti, che la coppia sarebbe ancora unita nonostante tutto quello che è successo durante le registrazioni in Calabria.

Gli altri spoiler della puntata